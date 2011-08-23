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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

بهروان به مهر خبر داد:

تعویق یک هفته‌ای لیگ دسته اول/ احتمال برگزاری فصل آینده با حضور 16 تیم

تعویق یک هفته‌ای لیگ دسته اول/ احتمال برگزاری فصل آینده با حضور 16 تیم

رئیس سازمان لیگ آزادگان گفت: به دلیل درخواست اکثر تیم‌ها به احتمال بسیار زیاد رقابتهای لیگ دسته اول با یک هفته تاخیر آغاز می‌شود.

غلامحسین بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطالب فوق گفت: در حال حاضر از 28 تیمی که برای حضور در رقابتهای  لیگ دسته اول اعلام آمادگی کرده اند تنها 12 تیم مشکلی برای حضور در این رقابتها ندارند و بقیه باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و یا رضایت شاکیان خود را بدست آورند.

وی افزود: مشکل این تیمها فقط بدهی به فدراسیون و سازمان لیگ یک نیست بلکه شاکی خصوصی دارند. به عنوان مثال یک تیم قدیمی و پرطرفدار مثل ابومسلم یک میلیاد و دویست وهفتاد میلیون تومان فقط به اشخاص بدهی دارد و یا استقلال اهواز در لیگ دو و چند مورد مشابه دیگر.

رئیس سازمان لیگ آزادگان اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت رئیسه تا تیمهای بدهکار تسویه حساب نکرده و یا رضایت شاکیان خصوصی خود را به دست نیاورند، اجازه حضور در رقابتها را به آنها نداده و حتی به آنها اجازه ثبت قرار داد تیمهایشان را نمی دهیم. باید تیمهایی که در این فصل از رقابتهای لیگ آزادگان شرکت می کنند منابع مالی تضمین شده ای داشته باشند.

وی ادامه داد: برای ما کمیت و تعداد تیمهای شرکت کننده مهم نیست بلکه کیفیت مهم است. حتی اگر لازم باشد لیگ را با یک گروه 16 تیمی شروع می کنیم.

بهروان در خصوص آغاز رقابتهای لیگ آزادگان خاطرنشان کرد: به دلیل درخواست اکثر تیمها به احتمال بسیار زیاد رقابتهای لیگ دسته اول که قرار است 11 شهریور شروع شود با یک هفته تاخیر 18 شهریور برگزار خواهد شد. این موضوع در نشست امروز ما با  دبیرکل فدراسیون فوتبال به احتمال بسیار زیاد قطعیت می یابد.

وی در خصوص آخرین وضعیت تیم نساجی و دو دستگی به وجود آمده در این تیم اظهار داشت: متاسفانه وضعیت نساجی پیچیده شده است و ما تا پایان این هفته تکلیف این تیم و مدعیانش را مشخص می کنیم.

کد مطلب 1389632

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