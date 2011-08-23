«الوصال» در سودان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌نامه «الوصال» ویژه مباحث و مقالات روز جهانی قدس است که از جمله‌ فعالیت‌های فرهنگی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سودان به مناسبت ماه رمضان محسوب می‌شود.

این ویژه‌نامه شامل مقالاتی چون روز جهانی قدس در کلام امام خمینی (ره)، روز جهانی قدس از نگاه و منظر مقام معظم رهبری، قدس؛ قلب تپنده امت اسلام نوشته حسن خاکرند، مقاله صادق المهدی در کنفرانس بین‌المللی قدس، برگزیده کلمات رهبر انقلاب درباره روز جهانی قدس، تاریخچه فلسطین از ابتدا تاکنون نوشته شهربانو تقوی، قدس در صفحات تاریخ از زکریا بشیر امام، قدس و مسجد الاقصی و فلسطین و رژیم صهیونیستی است.

این ویژه‌نامه همچنین بخش‌های دیگری چون شعر «وعده ما قدس» سروده مرتضی احمد محمدالامین، قدس در سفرنامه جهانگردان، شعر «گفتگوی مسجدالاقصی با قبة الصخره» سروده شیخ عبدالجلیل نذیرکاروری، روز جهانی قدس، روز نزدیک شدن ایدئولوژی و سیاست، نامگذاری روز جهانی قدس، امام خمینی (ره) و مقاومت و شعری از فاطمه محمد عمر عتبانی را شامل می‌شود.