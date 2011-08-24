خودنمایی اسامی نامتعارف بر سردر مغازه ها

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از اسامی غیرایرانی در نامگذاری اشخاص، محصولات و کارخانجات و شرکتها به یکی از دغدغه های امروز جامعه تبدیل شده است .

در این راستا قانونی در سال 75 توسط مجلس به تصویب رسید که کسی نمی تواند از حروف لاتین بر روی محصولات ایرانی یا از اسامی بیگانه و غیر ایرانی برای ثبت شرکت و کارخانجات استفاده کند اما در طول سالهای اخیر به نظر می رسد این قانون مورد بی توجهی بسیاری از افراد قرار گرفته است .

آرایشگاه سان سیتی، مبلمان راشکو، فروشگاه نایس، پیتزا سون ، فروشگاه تریکوتلی و .. برای پیدا کردن این کلمه‌ها و ترکیب‌های نامأنوس لازم نیست فرهنگ واژگان جدیدی را جستجو کنید بلکه کافی است چند قدمی را در برخی خیابان های شهر همدان طی کنید تا انواع و اقسام نام ها و اسم هایی را که در نگاه اول معنی آنها نامفهوم است دریابید .

آنچه مسلم است اینکه استفاده از اسامی غیرمتعارف بر سر در مغازه ها از معضلات جدی در عرصه تبلیغات شهری همدان شده که مسئولان فرهنگی تاکنون نسبت به این امر توجه درخوری نشان نداده اند.

هر مسافر و گردشگر در ابتدای ورود خود به این شهر با گذر از خیابانهای اصلی متوجه نفوذ فرهنگ بیگانه و استفاده صاحبان فروشگاهها از القاب و نامهای خارجی خواهد شد به طوری که گویی وارد شهری در یک کشور خارجی شده ای ؟

اما آنچه در این میان جای بحث دارد اینکه متولیان فرهنگی استان همدان تا چه اندازه بر این نکته توجه داشته اند و آیا تاکنون اقدامی در این زمینه انجام شده است.

استفاده از اسامی بیگانه مروج تهاجم فرهنگی است

گفتگو با شماری از شهروندان و کارشناسان استان همدان موید این مطلب است که آنها نیز از بی توجهی به این امر دل خوشی ندارند و این اقدام را راهی برای افزایش تهاجم فرهنگی به این استان می دانند.

شهروندان همدانی در این زمینه معتقدند برخی از فروشندگان با تصور رونق بخشیدن به کسب و کار خود از اسامی خارجی برای مغازه ها و فروشگاه هایشان استفاده می کنند .

یکی از شهروندان همدانی در این زمینه اظهار داشت: با توجه به این فرهنگ اصیل ایرانی و حتی همدانی باید از اسامی و عناوین مطابق با فرهنگ اسلامی استفاده کنیم تا افراد بیگانه نتوانند در جامعه فرهنگی ما خللی ایجاد کنند .

محمد الهیاری افزود: اسامی غیر ایرانی و نامأنوس با حرفه مورد اشتغال، بیانگر ضعف فرهنگی است که در ساختار فرهنگی رسوم، مد، لباس و بسیاری موارد دیگر اثرگذار است .

الهام یگانه نیز در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه برخی از جوانان تحت تأثیر فرهنگ غرب، استفاده از اسامی و القاب بیگانه را ترجیح می دهند .

یگانه اظهار داشت: برخی جوانان استفاده از اسامی خارجی را نوعی روشنفکری می دانند .

وی افزود: جوانان امروزی طالب اسامی و اجناس جدید و خارجی هستند و سعی دارند از مغازه هایی که اسامی و محصولات خارجی دارند خرید کنند .

جوانان از فروشگاه هایی با اسامی خارجی استقبال بیشتری می کنند

یکی از فروشندگان نیز در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه برخی از جوانان، طالب این قبیل اسامی هستند و از فروشگاه هایی با اسامی خارجی استقبال بیشتری می کنند که موجب رونق اقتصادی آن ها می شود .

پرهام یونسی اضافه می کند: در حال حاضر برخی از صاحبان فروشگاه ها به منظور جذب مشتری از اسامی بیگانه استفاده می کنند .

وی که از یک اسم ایرانی برای معرفی مغازه اش استفاده کرده است، اظهار داشت: بعضی از فروشندگان به منظور رونق اقتصادی بیشتر و جذب مشتری در پی انتخاب اسامی هستند که همنام با فروشگاه های خارج از کشور باشد .

فروشنده ای که از اسامی خارجی برای سر در مغازه اش استفاده کرده است، نیز در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در یک شهر نباید دو فروشگاه همنام وجود داشته باشد، صاحبان فروشگاه ها به دلیل کمبود اسامی از نام های بیگانه استفاده می کنند .

یکی از کارشناسان اجتماعی استان همدان نیز به مشکلات ناشی از استفاده از نامهای غیرمتعارف در سردرب مغازه ها اشاره کرد و گفت: اگر تنها چند دقیقه فارغ از هیاهوی شهر چشم و ذهن خود را بر اسامی برخی از فروشگاه ها و شرکت ها متمرکز کنید، اسامی خارجی را به راحتی می توانید بر سر در آن ها مشاهده کنید .

مهتاب ایرج یار با تاکید بر اینکه فرهنگ و اصالت اسلامی ایرانی بیانگر هویت ملی و تاریخی ماست و حفظ آن یک ارزش به شمار می رود و برای مردم یک وظیفه است، اظهار داشت: گاهی برخی از مردم تحت تأثیر انگیزه های فرهنگ غرب، اسامی نامتجانس خارجی را به کار می برند که به هیچ وجه با فرهنگ و نظام اسلامی سنخیت ندارد .

فروشندگان با اسامی خارجی به دنبال رونق کسب و کارند

ایرج یار ادامه داد: متاسفانه گاهی نیز مشاهده شده که فروشندگان با استفاده از این اسامی به دنبال رونق بخشیدن به کسب و کار و درآمد بیشتر هستند .

وی تاکید کرد: باید طبق قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی خارجی و بیگانه برای سردر مغازه ها نسبت به ساماندهی این مشکل فرهنگی اقدام کرد .

یکی دیگر از کارشناسان اجتماعی استان همدان نیز با تاکید بر اجرای طرح ممنوعیت استفاده از اسامی خارجی گفت: با انتخاب نام های ایرانی آداب و سنن اسلامی پاس داشته می شود .

اکبر ترابی اظهار داشت: استفاده از اسامی ایرانی، همنام خریداران، از نظر عاطفی و ایجاد ارتباط می تواند نقش بسیار عمده ای داشته باشد .

وی عنوان کرد: گاهی اوقات افراد برای جلب توجه مشتری یا تحت تأثیر انگیزه های ناخودآگاه از اسامی نامتعارف استفاده می کنند که در روحیه افراد تأثیر منفی دارد و آنان را به سمت فرهنگ و آداب بیگانه سوق می دهد .

وی افزود: متأسفانه نهادهای آموزشی و فرهنگی به طور کامل نتوانسته اند ارزش های معنوی عمیق و اصول اسلامی را در وجود نسل جوان نهادینه کنند .

وی ادامه داد: هرچند که استفاده از اسامی بیگانه مشهور در تمام دنیا امری رایج است اما برای جامعه ما شایسته نیست که شاهد رواج این گونه اسامی باشیم .

یک کارشناس روان شناسی نیز اظهار داشت: استفاده از اینترنت و ماهواره موجب شده برخی جوانان به راحتی شخصیت های خارجی را الگوی کسب و کار خود قرار دهند .

امیر چاروی اضافه می کند: نام هایی که در یک کشور وجود دارد نشان دهنده فرهنگ قومیت، فرهنگ و گویش های مختلف ساکن در یک محدوده جغرافیایی است که این گویش ها در مناطق مختلف جغرافیایی به مرور زمان تغییر یافته است .

باید به اسامی ایرانی و اسلامی احترام گذاشت

وی عنوان کرد: برای حفظ فرهنگ و قومیت ایرانی باید به اسامی ایرانی و اسلامی احترام گذاشت و از ورود اسامی غیر اصیل ایرانی به جامعه خودداری کرد .

و اما بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت ‌بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازما‌ن‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت ها، سازمان‌ها و نهادهای مذکور موظفند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند.

همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است .

در این قانون همچنین آمده است: فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کار برد عمومی دارند راسا یا با همکاری مراکز علمی، واژه گزینی و یا واژه‌سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فلعالیتهای خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .

تنها مرجع صدور نام مغازه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

در ادامه این قانون عنوان شده است: واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل‌ آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند .

کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه برگردانند .

تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات های زیر محکوم خواهند شد :

الف – اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب – تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذی‌ربط با هزینه متخلف .

ج – تعطیل موقت محل کار

د – لغو پروانه کار

نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم و زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری کند .

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

ماده 1- تعاریف، اصطلاحات و واژه‌های استفاده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر است :

الف – قانون: قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه مصوب 1375

ب – فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ج – اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می‌رود .

همچنین آن دسته از کلمات عربی و بعضی از واژه‌های متعلق به سایر زبان‌ها که ازدیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزئی از زبان فارسی محسوب می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات برگرفته از متون و معارف فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار همخوانی داشته باشد، واژه بیگانه تلقی نمی‌شود .

افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی با گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسه‌ها و اماکن مربوط به همان مناطق استفاده کنند .

همچنین استفاده از تابلو یا نوشته‌ها یا نشانه‌هایی که منحصراً به خط غیرفارسی تنظیم شده است به استثنای نشانه‌های بین‌المللی ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف طبق این آیین‌‌نامه طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان مورد یا موارد تخلف، 15 روز مهلت تعیین می‌کند تا رفع تخلف صورت گیرد چنانچه پس از پایان مدت مذکور، تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامی محل اعلام می‌کند تا نسبت به تعویض نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون این آیین‌نامه اقدام کنند .

به هر حال به نظر می رسد علاوه بر الزامات قانونی که در این زمینه وجود دارد مردم نیز باید به سمت فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی به قدمت چندین هزار ساله رجوع کنند تا اسامی، کالاها و خدمات ما مروج فرهنگ چند صد ساله بیگانگان نباشد .

اما باید توجه داشت که اســـم فقـــط یک اسم نباشد بلکه معنا، احساس و خاطره خوبی را در مخاطب بر جای بگذارد.