درگیری در جوانترین کشور دنیا 600 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد در این درگیری که از روز پنجشنبه آغاز شده بود 600 نفر کشته شده، 200 نفر مفقود شده و همچنین 30 هزار راس دام نیز به سرقت رفته است.

این درگیری در سه روستای منطقه "نئور" جنوب سودان که فقط چند ماه از تشکیل آن می گذرد رخ داده و هر چند ابتدا اعلام شده بود که 58 نفر در این درگیری ها کشته شده اند، اما گزارش سازمان ملل نشان می دهد که تعداد کشته شدگان دستکم 600 نفر است.

درگیری در جنوب سودان در حالی رخ می دهد که مقامات این کشور جدید وعده داده بودند با استقلال آن از سودان دیگر شاهد درگیرهای خونین قومی نخواهند بود.