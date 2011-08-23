برپایی مراسم لیالی قدر در نیوزیلند/ اجرای برنامه های معنوی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که شبهای نوزدهم ، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان برگزار می شود، حجت الاسلام دکتر بورونی روحانی اعزامی ازایران ، دکتر تفرشی و برخی از شیعیان مقیم نیوزیلند سخنرانی دارند.

این مجالس با قرائت قران، زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای افتتاح، جوشن کبیر آغاز و با مراسم روحانی قرآن بسر گرفتن خاتمه می یابد.

شرکت کنندگان در مراسم معنوی لیالی قدر ضمن طلب استغفار از درگاه ایزد منان یاد و نام مولود کعبه و شهید محراب حضرت امیر المومنین علی (ع) را گرامی داشته و در فراق وی و مصائب اهل البیت علیهم السلام گریستند.

در پایان مراسم از صدها روزه دار شیعه ایرانی، افغانی، عراقی، پاکستانی و نیوزیلندی با افطار و صرف شام پذیرایی بعمل آمد.