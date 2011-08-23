مهد شمشیربازی کشور حمایت نمی شود/ اردبیل معطل اسپانسر 100 میلیون ریالی

هادی صباغی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: حتی حاضریم با حمایت اداره ورزش و جوانان استان و برخی اسپانسرهای ضعیف با اعتبار محدود وارد مسابقات شویم، اما در این مورد نیز تاکنون به نتیجه نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه در سال قبل تیم ذوب آهن اردبیل با حمایت مالی این کارخانه وارد مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور شد و در اولین حضور با ارائه بازیهای قابل قبول با کسب 66 امتیاز رده ششم لیگ را به خود اختصاص داد، افزود: اما امسال با توجه به انصراف ذوب آهن از اسپانسری تیم، هیئت شمشیربازی استان تلاش خود را برای جذب اسپانسرهای جدید آغاز کرده که تاکنون هم ادامه دارد و البته هنوز منجر به نتیجه نشده است.

آمادگی شمشیربازان اردبیلی برای حضور در لیگ برتر کشور

رئیس هیئت شمشیربازی استان با اشاره به قطعی شدن حضور نماینده استان اردبیل در لیگ برتر باشگاههای شمشیربازی کشور، اضافه کرد: با وجود مشخص نبودن اسپانسر برای این تیم، هم اکنون شمشیربازان برای حضور پرقدرت در این رقابتها آماده می شوند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که تیمهای قدرتمند کشور با سرمایه گذاری چشمگیر و جذب بازیکنان نخبه کشور، خود را برای رقابتهای لیگ آماده کرده اند ولی ما با هدف کسب تجربه و رقابت و حضور در سطح اول شمشیربازی کشور در این مسابقات حاضر می شویم و قطعا تاثیرات این حضور در زمان کوتاه در شمشیربازی استان مشخص خواهد شد.

اردبیل مهد شمشیربازی کشور است

صباغی با بیان اینکه این استان در طول سالهای گذشته به عنوان مهد شمشیربازی کشور شناخته می شد، تاکید کرد: در دهه گذشته شمشیربازی در اردبیل با رکود مواجه بود، اما طی سه سال گذشته این رشته در سطح استان اردبیل روند رو به رشدی را طی کرده و به دوران طلایی خود نزدیک می شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ شمشیربازی استانی در اردبیل برای اولین بار در کشور گفت: علاوه بر این که سومین دوره آن امسال آغاز شده، مسابقاتی نیز در قالب عناوین و جامهای مختلف برگزار می شود که به ارتقا سطح کیفی شمشیربازی استان منتج شده است.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون هیئتهای شمشیربازی در تمام شهرستانهای استان نیز دایر شده است، اظهار داشت: برای استعدادیابی و پرورش بازیکنان مستعد نیز پایگاه هایی در مدارس استان ایجاد شده که باید توسعه و حمایت شوند.

تداوم روند رو به رشد شمشیربازی اردبیل در گرو سرمایه گذاری است

وی تداوم روند رو به رشد شمشیربازی در استان اردبیل را در گرو حمایت و سرمایه گذاری ویژه و پرورش استعدادها دانست و تصریح کرد: عدم حمایت از تیم اردبیل در مسابقات لیگ برتر کشور از سوی بخش خصوصی و دولتی منجر به خروج بازیکنان از اردبیل خواهد شد.

صباغی با اشاره به نحوه جذب بازیکن برای نماینده استان ابراز داشت: بدنه اصلی این تیم از بازیکنان بومی تشکیل شده، اما با توجه به جدایی چند بازیکن مطرح استان و به منظور ترمیم نقاط ضعف در ترکیب تیم با تعدادی از بازیکنان خوب شمشیربازی کشور وارد مذاکره شده ایم.

وی تصریح کرد: در نتیجه این مذاکرات تاکنون پیوستن دو بازیکن تبریزی در اسلحه سابر و یک اپه ایست و یک فلوریست از تهران تقریبا قطعی شده و در حال رایزنی برای جذب یک فلوریست دیگر هستیم.

رئیس هیئت شمشیربازی استان متذکر شد: تیم شمشیربازی اردبیل هم اکنون با عنوان "کانون شمشیربازی اردبیل" فعالیت می کند، ولی درصورت جذب اسپانسر جدید و تا شروع لیگ در مهرماه جاری، نام قطعی نماینده شمشیربازی استان در لیگ برتر کشور اعلام خواهد شد.

سه شمشیرباز اردبیلی به تیم ملی دعوت شدند

وی همچنین از پیوستن امیررضا کنعانی ملی پوش اردبیلی به تیم پیکان تهران طی فصل جاری خبر داد و عنوان کرد: سه شمشیرباز اردبیلی نیز به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شده اند.

به گفته صباغی امیر محمدرحیمی قهرمان نوجوان کشور در اسلحه فلوره و امیررضا کنعانی کاپیتان تیم ملی نوجوانان کشور در اسلحه اپه به همراه صادق آرامش اصل به عنوان مربی هم اکنون در اردوی تیم ملی بزرگسالان کشورمان حضور دارند.

تنور مسابقات شمشیربازی در اردبیل داغ است

وی همچنین با اشاره به برگزاری منظم مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ اردبیل "جام رمضان" افزود: در حالی که تمام تیمها و بازیکنان در تعطیلات بسر می برند، شمشیربازان اردبیلی با حضور در این مسابقات آمادگی خود حفظ می کنند.

رئیس هیئت شمشیربازی استان یادآور شد: این مسابقات یک شب در میان و با حضور 13 اپه ایست در یک جدول و به صورت لیگ یک دوره ای بعد از افطار و در سالن شمشیربازی 12 بهمن اردبیل برگزار می شود که در حال حاضر میلاد حریری و امید فعال قیومی در صدر جدول حضور دارند.

وی در پایان بیان داشت: ملی پوشان شمشیربازی استان نیز پس از برگزاری اردوی تیم ملی، از هفته جاری وارد این مسابقات خواهند شد.