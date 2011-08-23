32 طرح عمرانی در دهلران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده در این ارتباط اظهار داشت: برای اجرای این تعداد پروژه های عمرانی در شهرستان اعتباری بالغ بر 93 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی و ملی هزینه شده است .

وی عمده این پروژه ها را، پل مسکن مهر، تصفیه خانه شهرک صنعتی، حذف نقاط حادثه خیز و سالن ورزشی و احداث کانالهای فرعی شبکه های آبیاری و زهکشی دشت عباس برشمرد .

فرماندار دهلران گفت: امسال اعتباری بالغ بر 121 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی در 18 فصل و 50 برنامه در دهلران هزینه می شود .

علیزاده از کاهش 33 درصدی مصرف آرد بعدازاجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سطح شهرستان خبرداد و گفت: افزایش کیفیت نان از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دهلران است .

فرماندار دهلران به اقدامات انجام شده در خصوص نوسات برق در سطح شهرستان اشاره وگفت :درسطح شهر دهلران مشکلی درخصوص برق وجود ندارد .

علیزاده با اشاره به رفع مشکلات برق در بخش مرکزی و قسمتی از بخش موسیان افزود: امسال اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 300 میلیون ریال برای تقویت و مرمت زیرساختهای برق در بخش موسیان هزینه شده است .

وی بر استقرار میز خدمت در ادارات تاکید کرد و گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مراجعین میز خدمت در ادارات راه اندازی می شود .

امام جمعه دهلران گفت: خدمت به مردم موهبتی الهی است که نصیب مدیران و کارکنان شده است .

حجت الاسلام سید محسن موسوی گفت: از این فرصت طلایی در راستای خدمت مطلوب به مردم و محرومین استفاده کنید .

وی تاکید کرد: توجه به امور مساجد و موضوعات قرآنی و فرهنگی در سطح شهرستان مورد نیاز است .