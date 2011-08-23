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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

در روز شهادت علی(ع) انجام شد/

عزاداری آیت‌الله وحید خراسانی با پای پیاده به سمت حرم حضرت معصومه(س)

عزاداری آیت‌الله وحید خراسانی با پای پیاده به سمت حرم حضرت معصومه(س)

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان در سالروز شهادت امیرالمومنین(ع) با پای پیاده به سمت حرم حضرت معصومه(س) حرکت کرده و این مصیبت بزرگ را به محضر کریمه اهل بیت تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز شهادت نخستین امام شیعیان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) مراسم مرثیه‌خوانی و سوگواری در بیت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی برگزار شد و این مرجع تقلید پس از اتمام این مراسم با پای پیاده در قالب دسته باشکوه عزاداری برای عرض تسلیت به کریمه اهل بیت(ع)، رهسپار حرم حضرت معصومه(س) شد.

این مراسم غروب روز دوشنبه از بیت این مرجع تقلید واقع در خیابان صفائیه آغاز شد و جمع قابل توجهی از عزادارن و پیروان اهل بیت(ع) آیت‌الله وحید خراسانی را همراهی کردند.

بر اساس سنت دیرینه و همزمان با شهادت ائمه اطهار(ع)، برخی از مراجع تقلید در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، امام صادق(ع) و امیرالمومنین(ع) با پای پیاده به سوی حرم حضرت معصومه(س) سوگواری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، شهر قم در ایام سالروز شهادت امیرالمومنین(ع) یکپارچه غرق در ماتم و عزا شده است و عزاداران در مراسم‌های لیالی قدر و برنامه‌های مساجد و تکایا حضور گسترده‌ای دارند.

کد مطلب 1389644

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