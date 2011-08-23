رشد 15 درصدی کشف قتلها/ جزئیات قتل دو کودک در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «هادی مصطفایی» معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا، با تاکید بر بکارگیری تمامی امکانات در راستای کشف سریع پرونده های جنایی افزود: در این میان، پرونده هایی وجود دارد که به سبب برخی ابهامات یا سایر شرایط ممکن است با وجود تلاش کارآگاهان، نتیجه قطعی حاصل نشود، اما پی جویی پرونده های معوقه تا حصول به نتیجه قطعی، در دستور کار پلیس آگاهی ناجا و کارآگاهان قرار دارد.



وی افزود: در 5 ماهه اول امسال 204 فقره از پرونده های معوقه سال 89 و سنوات قبل با استمرار تحقیقات و مرور و بازنگری پرونده ها منتهی به کشف شدند.

به گفته سرهنگ مصطفایی این درحالی است که در 5 ماهه سال گذشته 177 فقره قتل مربوط به سنوات گذشته کشف شده است که درمقایسه با مدت مشابه در سال قبل، 2/15 درصد رشد داشته است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا، به چند نمونه از پرونده ها اشاره کرد و گفت: در تیرماه 1384 مردی در منزل مسکونی اش واقع در اهواز به قتل رسید، با تحقیقات انجام گرفته، پلیس دریافت که سارقان 5 نفربودند که به انگیزه سرقت وارد منزل مقتول شده بودند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس اهواز، حین تحقیقات به فردی مظنون شدند اما او از محل سکونت خود متواری شده بود.

به گفته مصطفایی، تحقیقات برای یافتن مظنون ادامه داشت تا سرانجام در سی ام تیرماه امسال، پلیس از طریق اقدامات اطلاعاتی موفق شد این فرد را در داخل خودرو اش حین تردد در خیابان های اهواز دستگیر کند که وی پس از دستگیری به قتل با همدستی 4 تن دیگر اعتراف کرد.

این مقام انتظامی به پرونده ای دیگر در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: اسفند ماه سال 1386، جسد زنی به همراه دو فرزند 8 و 11 ساله اش در حالیکه با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند در حوالی یکی از روستاهای کرمان کشف شد و براساس تحقیقات کارآگاهان، شوهر دوم مقتوله که سرپرستی این زن و دو فرزندش را برعهده گرفته بود در مظان اتهام قرار داشت، بنابراین وی با نظر مقام قضایی بازداشت و بارها به آگاهی منتقل شد اما هربار اظهار بی گناهی می کرد.

وی افزود: متهم، امسال برای چندین بار به آگاهی منتقل شد و سرانجام پس از 3 سال از راز این قتل ها پرده برداشت و به هر سه قتل به دلیل درخواست همسرش برای جدایی از او اعتراف کرد.

سرهنگ مصطفایی در تشریح پرونده قتل دو پسربچه 9 و 10 ساله در قم نیز گفت: در خرداد ماه سال گذشته، این دو کودک برای شنا به کانال آب رفته بودند اما ساعاتی بعد اجساد آنان در محل پیدا شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشورمان، تصریح کرد: در ابتدای امر علت مرگ خفگی حین شنا به نظر می رسید اما برای تکمیل تحقیقات، اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند که اعلام نتایج قطعی موکول به بررسی های آزمایشگاهی شد.

وی افزود: پزشکان در بررسی اجساد دریافتند که یکی از کودکان مورد آزار و اذیت قرار گرفته، بنابراین کارآگاهان قم دریافتند که با یک پرونده قتل روبرو هستند.

مصطفایی خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس ادامه داشت تا سرانجام امسال نگهبان یکی از شرکت های مجاور، شناسایی و در بازجویی ها به قتل و آزار و اذیت کودکان اعتراف کرد.

این مقام مسئول در پلیس آگاهی در تشریح پرونده قتل 4 برادر که در شیراز رخ داده بود نیز گفت: راز قتل 4 برادر که در بیستم آذرماه سال گذشته در جریان درگیری به انگیزه اختلافات قبلی و انتقام جویی در هیئت عزاداری به وقوع پیوسته بود، امسال کشف شد.

وی توضیح داد: با اقدامات اطلاعاتی پلیس، قاتل شناسایی و تحت تعقیب بود تا سرانجام در 24 مرداد ماه امسال در درگیری با پلیس کشته و زنی که سال ها همراه او بود نیز در جریان درگیری زخمی شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشورمان، از جمله دلایل موفقیت پلیس آگاهی ناجا در کشف پرونده ها، همت و تلاش کارآگاهان، مهارت و تجربه آنان و بکارگیری تجهیزات و ابزار علمی و روش های آزمایشگاهی در بررسی صحنه جرم، برشمرد و افزود: براساس وظیفه قانونی و تعهد اخلاقی، پی جویی پرونده های جنایی تا حصول به نتایج قطعی و دستگیری مجرمان ادامه دارد.