حریف نخست ایران از سد فلسطین گذشت/ درخشش کاپیتان 31 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اندونزی نخستین حریف تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا، روز دوشنبه در شهر "سولو" به مصاف تیم ملی فلسطین رفت.

تیم ملی فوتبال اندونزی که اردویی آماده سازی را پشت سر می گذارد، در این دیدار دوستانه خانگی با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید و به یک برد روحیه بخش دست یافت. برای تیم ملی اندونزی در این دیدار تدارکاتی هاریونو (65)، کریستین گونزالز (71) و بامبانگ پامونگکاس (86 و 79) موفق به گلزنی شدند و تنها گل تیم فلسطین در دقیقه 50 توسط سلیمان عبید به ثمر رسید.

ستاره این بازی بامبانگ پامونگکاس، کاپیتان 31 ساله تیم ملی فوتبال اندونزی بود که دو بار برای تیمش موفق به گلزنی شدند و نقشی بسزا در ثبت پیروزی 4 بر یک به سود اندونزیایی‌ها داشت.

اندونزی پیش از سفر به تهران برای دیدار روز یازدهم شهریور از گروه پنجم دور سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، به مصاف تیم ملی اردن نیز خواهد رفت. این تیم سفری به امان خواهد داشت تا روز یکشنبه ششم شهریورماه با تیم ملی اردن دیدار کند.

"دانیل گاسپار" دستیار "کارلوس کی‌روش" با سفر به اندونزی تماشاگر دیدار تیم ملی فوتبال این کشور مقابل فلسطین بود.