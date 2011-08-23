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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

همزمان با هفته دولت/

هشت کارخانه صنعتی در استان کرمانشاه به شبکه گاز متصل می شوند

هشت کارخانه صنعتی در استان کرمانشاه به شبکه گاز متصل می شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از گازرسانی به هشت کارخانه صنعتی در محور صنعتی ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی کمالی در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: کارخانه روغن نباتی نازگل و هفت کارخانه تولیدی دیگر (کارخانجات کایکو) از جمله صنایع بزرگی هستند که همزمان با هفته دولت بهره برداری از گاز طبیعی در آنها آغاز می شود.

وی افزود: جهت گاز رسانی به این واحدهای صنعتی دو ایستگاه تقلیل فشار و 1500 متر خط اختصاصی 10 اینچ با اعتباری بالغ بر چهارمیلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به مزیت نسبی گاز طبیعی نسبت به سایر سوختهای فسیلی به خصوص در بخش صنایع، تصریح کرد: با توجه به درخواست و نیاز واحدهای صنعتی، گازرسانی به شهرکهای صنعتی و کارخانجات تولیدی جزو اولویتهای کاری شرکت گاز استان کرمانشاه قرار دارد که با سرعت مناسبی در حال اجرا است.

کد مطلب 1389659

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