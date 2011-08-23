هشت کارخانه صنعتی در استان کرمانشاه به شبکه گاز متصل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی کمالی در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: کارخانه روغن نباتی نازگل و هفت کارخانه تولیدی دیگر (کارخانجات کایکو) از جمله صنایع بزرگی هستند که همزمان با هفته دولت بهره برداری از گاز طبیعی در آنها آغاز می شود.

وی افزود: جهت گاز رسانی به این واحدهای صنعتی دو ایستگاه تقلیل فشار و 1500 متر خط اختصاصی 10 اینچ با اعتباری بالغ بر چهارمیلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به مزیت نسبی گاز طبیعی نسبت به سایر سوختهای فسیلی به خصوص در بخش صنایع، تصریح کرد: با توجه به درخواست و نیاز واحدهای صنعتی، گازرسانی به شهرکهای صنعتی و کارخانجات تولیدی جزو اولویتهای کاری شرکت گاز استان کرمانشاه قرار دارد که با سرعت مناسبی در حال اجرا است.