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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

در هفته دولت/

15 طرح در ایوان به بهره برداری می رسد

15 طرح در ایوان به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: در هفته دولت 15 طرح در شهرستان ایوان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ملکی در این ارتباط اظهار داشت: برای بهره‌برداری از این طرحها در مجموع پنج میلیارد و 380 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این طرحها در بخش‌های عمران شهری، کشاورزی، آموزشی، خدماتی و بهداشتی هستند، افزود: در حوزه عمرانی می‌توان به بهره‌برداری از ساختمان اداری شهرداری ایوان، ساختمان جدید آتش نشانی ایوان و تجهیز کامل آن، پارک و فضای سبز منطقه فرهنگیان فاز دوم، گازرسانی به هفت روستا در سطح شهرستان، تعویض شبکه آب داخلی روستای سراب ، احداث شبکه آب داخلی روستای اندیشه اشاره کرد.

ملکی اضافه کرد: افتتاح دانشگاه آزاد واحد ایوان ، مدرسه 15 کلاسه در شهر ایوان و آموزشگاه بهورزی شبکه بهداشت ایوان از جمله پروژه‌های حوزه آموزش برای افتتاح در هفته دولت در شهرستان ایوان است.

فرماندار ایوان عنوان کرد: بهسازی و آسفالت راه شاله شوری به طول دو کیلومتر و روکش آسفالت مسیر چهل زرعی به سمت سومار به طول هفت کیلومتر در بخش راه و ترابری در حوزه عمرانی برای رفاه بیشتر مردم این روستاها بوده است.

کد مطلب 1389663

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