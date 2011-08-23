یونس اسدی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح سوال خود از وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری که قرار است امروز برای پاسخگویی به سوال دو نماینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شود گفت: در دور دوم سفر هیئت دولت به اردبیل مبلغ 750 میلیون تومان برای تاسیس دانشکده کشاورزی در مشکین شهر اختصاص داده شد.

وی افزود: از آن زمان تاکنون حدود سه سال می گذرد و ساختمان این دانشکده که قرار است در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرش کند با وجود دریافت مجوز ناتمام مانده است.

نماینده مردم اردبیل و مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر علوم امروز باید درباره چرایی این تاخیر توضیح بدهد.

کامران دانشجو امروز سه شنبه اول شهریورماه به کمیسیون آموزش مجلس می رود تا پاسخگوی سوالات دو نمایندگان مجلس باشد. یونس اسدی و علی اکبر اولیا دو نماینده مجلس در ارتباط با مشکلات منطقه ای و عملکرد وزارت علوم در برنامه 5 سال چهارم سوالات خود را از وزیر علوم می پرسند.

بررسی ظرفیت رشته های پزشکی با حضور مرضیه وحیددستجردی - وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس قرار دارد.