بنزین 2500 تومانی در بازار سیاه/ هزاران گردشگر در انتظار بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، استان پهناور کرمان دارای نقاط گردشگری فراوان است که این مناطق به دلیل آب و هوای بی نظیر و مناظر بی بدیل مورد استقبال گسترده گردشگران استانهای مجاور به خصوص سیستان و بلوچستان، فارس، یزد و هرمزگان در ایام تعطیل قرار می گیرد بطوریکه بسیاری از این افراد در این مناطق اقدام به خرید خانه و باغ کرده اند.

عدم تناسب توزیع امکانات در مناطق گردشگری

با این وجود عدم تناسب امکانات موجود در مناطق گردشگری استان کرمان و بی توجهی مسئولان برای مناسب سازی امکانات برای جذب بیشتر گردشگران و در نهایت ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان بومی این مکانها موجب بروز مشکلاتی برای گردشگران و ساکنان این مناطق شده است که در این میان می توان به بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت اشاره کرد که این روزها به گفته سرپرست بخشداری این منطقه حدود 10 هزار گردشگر در ساردوئیه وجود دارد و جمعیت کنونی این منطقه نیز در سرشماری سال 85 آن هم در فصل زمستان که میزان ساکنان این منطقه به حداقل می رسد حداقل 25 هزار نفر است.

خرابی تنها پمپ بنزین ساردو و رواج بازار سیاه

همزمان با هجوم گردشگران به این منطقه تنها جایگاه بنزین این شهر که تنها دو پمپ فرسوده دارد به دلیل مستهلک شدن از کار افتاده اند و صفهای طولانی برای تهیه بنزین در این منطقه ایجاد شده است که جوابگوی نیاز مردم نیست و در اکثر مواقع نیز این پمپها از کار افتاده اند.

این درحالی است امکانات عمومی مورد نیاز از جمله اقامتگاه، سرویس بهداشتی و خدمات مورد نیاز مردم نیز با کمترین کیفیت ارائه می شود.

هزاران گردشگر و ساکنان این منطقه درحالی با خرابی پمپ بنزین مواجه هستند که نزدیکترین مکان برای رسیدن به پمپ بنزین در 40 کیلومتری ساردوئیه و در شهرهای راین و رابر واقع است و این به این معنی است که رانندگان برای استفاده از سوخت حداقل باید 80 کیلومتر را طی کنند.

بنزین لیتری 2500 تومان/ طی 40 کیلومتر برای رسیدن به نخستین جایگاه سوخت

این محدودیتها موجب ایجاد بازار سیاه بنزین در ساردوئیه شده است و برخی ساکنان و گردشگران از ارائه سوخت در این مکان تا سقف 2500 تومان نیز خبر می دهند و به دلیل محدودیت شدید چاره ای نیز جز تهیه سوخت با این قیمت ندارند.

از سوی دیگر افرادی که از شهرهای استان کرمان به این منطقه سفر می کنند مجبورند برای برگشت بنزین مورد نیاز را حمل کنند که در صورت بروز تصادف می تواند منجر به بروز فاجعه شود.

مسئولان امیدوار بودند که با توجه به ماه مبارک رمضان میزان مسافرتها به این منطقه کاهش یابد اما حضور طولانی مدت گردشگران در این منطقه و جمعیت بالای ساردوئیه مشکلی را از گردشگران و ساکنان این بخش حل نکرده است و مسئولان نیز بجای امید بستن به احتمالات بهتر است هر چه سریعتر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.

مردم و گردشگران با مشکل تامین سوخت مواجه هستند



سرپرست بخشداری ساردوئیه در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون جمعیت قابل توجهی در این شهر سکونت دارند که همگی این افراد متاسفانه با مشکل تامین بنزین مواجه هستند اما در خصوص تامین گازوئیل و نفت مشکلی در ساردوئیه وجود ندارد.

شهاب شهابی ادامه داد: به دلیل نبود سوخت بسیاری از مردم دچار مشکل شده اند که بیشتر مشکل نیز برای مسافران و گردشگران است و در نهایت نیز این مسئله موجب بروز بازار سیاه بنزین در منطقه شده است.

وی در خصوص فروش بنزین 2500 تومانی گفت: نمی توانم این رقم را تائید کنم اما مشخصا فروش بنزین با قیمت هزار تومان را تائید می کنم.

وی از مسئولان خواست هر چه سرعتر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.

اداره تعاون متولی پمپ بنزین است

سرپرست بخشداری ساردوئیه گفت: حل این مشکل برعهده بخشداری و یا فرمانداری نیست زیرا مسئولیت این پمپ بنزین با یک شرکت تعاونی روستایی ساردوئیه است و اداره تعاونی روستایی و در نهایت سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان در این خصوص باید جوابگو باشند که چرا این وضعیت در خصوص تامین سوخت در شهر وجود دارد.

این مسئول افزود: هم اکنون پمپ بنزین کاملا تعطیل است و قبل از آن نیز در بسیاری از روزها تعطیل بود و بدون برنامه برخی روزها جایگاه فعال بود و برخی روزها تعطیل بود که موجب بروز مشکل می شود.

وی با اشاره به مشکلات رعایت استانداد در این جایگاه گفت: یکی از مشکلات عدم رعایت این استانداردها بود و طبق قانون به جایگاهی که این استانداردها را رعایت نکند بنزین داده نمی شود.

سرپرست بخشداری ساردوئیه افزود: دستگاههای مرتبط باید هر چه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند و تاکنون هم دیر شده است زیرا اگر با جدیت این مسئله پیگیری می شد مردم با مشکل مواجه نمی شدند.

شهابی ادامه داد: تا کنون هم پیگیری زیادی شده است اما هیچ مشکلی در این خصوص متاسفانه حل نشده است.

وی گفت: مسئولان امیدوارند در ماه رمضان میزان تقاضای سوخت در شهر کاهش یابد اما کم شدن فشار در این ماه توجیه کم کاری ها نیست و باید هر چه سریعتر مشکل برطرف شود.

نمی توانیم روی بازار سیاه نظارت کنیم

شهابی در خصوص بازار سیاه گفت: مردم چاره ای جز مراجعه به بازار آزاد برای رفع مشکلشان ندارند و روی بازار سیاه هم نمی شد نظارت داشت و به هر قیمتی سوخت خرید و فروش می شود.

وی گفت: جمعیت این شهر 25 هزار نفر در سرشماری 85 اعلام شده است اما من اعلام می کنم هم اکنون این جمعیت حداقل سه برابر افزایش یافته است و هزاران گردشگر نیز در ساردوئیه وجود دارند و نمی توانیم پاسخگوی نیاز این مردم باشیم.

درخواستهای مکرر مردم بدون جواب مانده است



مهدی محمدی، یکی از ساکنان ساردوئیه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ساکنان سادرو ماهها با این مشکل مواجه هستند و با وجود درخواستهای مکرر تا کنون اقدامی برای حل مشکل تامین بنزین منطقه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه جمعیت ساردو در فصل زمستان به دلیل سرمای شدید هوا کاهش می یابد و به یکباره با آغاز فصل گرما و تعطیلات به دلیل متعادل بودن دمای هوا در تابستان به یکباره هزاران نفر از شهرها و استانهای مختلف به این شهر می آیند گفت: باید زیر ساختهای این امر در شهر فراهم شود و یکی از ابتدایی ترین موارد نیز همین تامین سوخت مورد نیاز مردم است.

این شهروند گفت: متاسفانه پمپ بنزین شهر خراب شده است و مردم در زمان محدودی که این جایگاه فعالیت می کند با صفهای طولانی مواجه هستند و همچنین گفته می شود به دلیل غیر استاندارد بودن این جایگاه سوخت مسئولان از تحویل سوخت به این جایگاه خودداری می کنند.

گردشگران در انتظار سوخت

علی عسکری، یک گردشگر استان فارس نیز در خصوص مشکلات گفت: به دلیل شرایط آب و هوایی هر سال تابستان به این مکان نقل مکان می کنیم و بسیاری هم از استانهای دیگر کشور و شهرهای گرمسیر کرمان به این مکان می آیند.

وی تصریح کرد: با این وجود زیرساختهای این شهر به هیچ وجه متناسب با این جمعیت مهاجر نیست و باید در این خصوص فکری شود و مسئولان باید دیدگاه گردشگری در تصمیمات خود داشته باشند.

این گردشگر گفت: یکی از مشکلاتی که در سال جاری با آن مواجه شده ایم نبود سوخت برای خودروها است و متاسفانه هنوز اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است و اکثرا مجبوریم از بازار سیاه بنزین تهیه کنیم.

هادی محبی یک شهروند ساردویی با اشاره به ایجاد بازار سیاه بنزین گفت: برخی افراد با توجه به نیاز موجود و عدم رفع این نیاز توسط مسئولان اقدام به ایجاد بازار سیاه بنزین کرده اند.

وی ادامه داد: برخی افراد با استفاده از کارتهای سوخت خود بنزین را در گالن به این شهر منتقل می کنند و در نهایت با چند برابر قیمت و در واقع هر چه که زورشان برسد به مردم به خصوص گردشگران می فروشند.

محبی تصریح کرد: باید کاری کنیم که تا می توانم گردشگر جذب کنیم و زمینه افزایش درآمد را برای ساکنان منطقه فراهم کنیم اما در مقابل تصور می کنید وقتی یک گردشگر با چنین مشکل باور نکردنی در اوج تمدن مواجه می شود بار دیگر به این شهر سفر می کند.

یک پمپ بنزین جایگاه گردشگری شهر را به خطر انداخته است

محبی با اشاره به سرمایه گذاری های بسیاری که طی سالهای اخیر در مناطق مختلف صورت گرفته است گفت: چرا باید با وجود این همه سرمایه گذاری یک پمپ بنزین آبروی یک شهر را به خطر بیندازند.

این شهروند ساردویی ادامه داد: عدالت در سرمایه گذاری و رسیدگی به نیاز مردم حکم می کند هر چه زودتر مسئولان برای رفع این مشکل چاره بیندیشند نه اینکه دفع الوقت کنند و در انتظار آینده بمانند که شاید با انتهی تابستان مشکل حل شود.

هم اکنون یک جایگاه سوخت توسط بخش خصوصی در ورودی شهر ساردوئیه در جنوب کرمان در حال ساخت است و مسئولان امیدوارند این سازه تا شهریور ماه 90 درصد پیشرفت کند.

وقتی از سرپرست بخشداری ساردوئیه در خصوص حمایت از این بخش می پرسیم و اینکه شاید نا هماهنگی مسئولان موجب دلسردی و یا عدم حمایت از بخش خصوصی نیز منجر شود وی می گوید: خوشبختانه تمام کار این جایگاه توسط بخش خصوصی و است و بخش دولتی در این امر دخالت ندارد و همین امر ما را امیدوار می کند که تا انتهی تابستان مشکل به کلی رفع شود.

شهابی افزود: این جایگاه شامل تمام امکانات رفاهی برای مسافران و مردم بومی است و با این وجود امیدوار هستیم با همکاری مسئولان و متولیان پمپ بنزین کنونی شهر مشکل این جایگاه نیز با نصب پمپهای جدید و رعایت استانداردها برطرف شود.