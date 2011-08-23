معلومات اولین نماینده ایران روی تاتامی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جهان روز چهارشنبه با برگزاری رقابتهای وزن 73- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که نماینده ایران علی معلومات است.

این جودوکار اهل چناران در وزن 73- کیلوگرم و در میان 95 جودوکار مبارزه خواهد کرد. وی در گروه B و در اولین دیدار خود با "مورگان آبراهام" از جزایر سلیمان پیکار می کند.

این مبارزه، دیدار مشکلی برای معلومات به نظر نمی رسد. ولی حریف بعدی او یک جودوکار با تجربه بلژیکی است. "دریک ون تیچلت" 27 ساله نفر پنجم رنکنیگ جهانی است که سال 2008 قهرمان اروپا شده و مدال برنز 2009 جهان در روتردام و عنوان پنجمی المپیک 2008 پکن را در کارنامه دارد. معلومات دو بار تاکنون مقابل این جودوکار نتیجه را واگذار کرده است و می رود تا انتقام دو شکست قبلی را از او بگیرد.

اما غیر از معلومات، 22 جودوکار دیگر هم در گروه B این وزن حضور دارند. جودوکار کشورمان اگر بتواند از سد این بلژیکی با تجربه عبور کند، تقریبا می توان گفت راه ساده ای برای رسیدن به جمع هشت نفر برتر این وزن دارد اما به یک شرط، حریف دور سوم معلومات یکی از نمایندگان قرقیزستان، اوکراین یا غناست که نمی تواند دردسری برای وی باشد.

اما به نظر می رسد کار مرحله چهارم دشوار باشد. جایی که احتمال حضور جودوکاری از رژیم اشغالگر قدس می رود که با دو پیروزی به این مرحله می رسد. در بالای همین گروه هم "دکس المونت" هلندی است که اگر معلومات روز خوب خود را داشته باشد و همان چهره المپیک 2008 باشد می توانیم به موفقیت معلومات امیدوار باشیم.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان از صبح امروز سه شنبه در سالن پیردوکوبرتن شهر پاریس آغاز شده و شش روز به طول خواهد انجامید.