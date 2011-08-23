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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

طی دو سال گذشته/

50 میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان های خراسان رضوی اختصاص یافت

50 میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان های خراسان رضوی اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از اختصاص اعتبار 50 میلیارد تومانی برای تجهیز بیمارستان های استان طی دو سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تامین سلامت مردم یکی از وظایف مهم حاکمیت است که طی دولت نهم و دهم اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به جمعیت استان و حجم بالای تردد زائران در خراسان رضوی توجه به بخش سلامت در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین منظور تسهیلات لازم در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به  اختصاص اعتبار ویژه برای این امر در استان اظهار کرد: تنها در مشهد و اراضی ذکریا که به امر درمان اختصاص یافته چهار بیمارستان پیشرفته در حال ساخت است.

صلاحی همچنین با اعلام ارتقاء دانشکده های علوم پزشکی تربت حیدریه و نیشابور به دانشگاه گفت: هم اکنون پنج دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان های مشهد، گناباد، سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور فعال هستند.

کد مطلب 1389673

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