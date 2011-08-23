50 میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان های خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تامین سلامت مردم یکی از وظایف مهم حاکمیت است که طی دولت نهم و دهم اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به جمعیت استان و حجم بالای تردد زائران در خراسان رضوی توجه به بخش سلامت در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین منظور تسهیلات لازم در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اختصاص اعتبار ویژه برای این امر در استان اظهار کرد: تنها در مشهد و اراضی ذکریا که به امر درمان اختصاص یافته چهار بیمارستان پیشرفته در حال ساخت است.

صلاحی همچنین با اعلام ارتقاء دانشکده های علوم پزشکی تربت حیدریه و نیشابور به دانشگاه گفت: هم اکنون پنج دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان های مشهد، گناباد، سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور فعال هستند.