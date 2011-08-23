ماشین سازی تبریز ستارگان آذربایجان را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز طی یک بازی تدارکاتی موفق شد با نتیجه پرگل مقابل تیم ستارگان آذربایجان به پیروزی دست یابد.

تیم امید باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز توانست با ارائه یک نمایش برتر از تاکتیک تیمی، در مصاف با تیم ستارگان آذربایجان به پیروزی خیره کننده پنج بر صفر دست یابد.

در این دیدار نیما عدلخواه و فرید صلاحی هر کدام دو گل و علی خندانی نیز یک گل برای تیم امید ماشین سازی به ثمر رساندند.

تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز در فصل گذشته توانست با سرمربیگری سید رضا سادات، بازیکن ارزنده سالهای گذشته ماشین سازی با اقتدار به لیگ برتر امیدهای کشور صعود کند.

سید رضا سادات سرمربی و حسین طاهریان اسکویی نیز سرپرستی تیم امید ماشین سازی تبریز را بر عهده دارند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز دو دیدار دوستانه برگزار می کند

تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز برای انجام دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم های دانشگاه آزاد و آلومینیوم حکمتی تبریز خواهد رفت.

تیم فوتبال امید این باشگاه برای حفظ آمادگی بازیکنانش دو بازی تدارکاتی در برابر تیم های دانشگاه آزاد و آلومینیوم حکمتی تبریز برگزار می کند.

تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز روز سه شنبه اول شهریور ماه راس ساعت شانزده در محل زمین چمن دانشگاه آزاد تبریز به مصاف تیم فوتبال این دانشگاه خواهد رفت.

همچنین این تیم روز پنجشنبه سوم شهریورماه نیز در زمین چمن شهرستان اسکو پذیرای تیم فوتبال آلومینیوم حکمتی تبریز خواهد بود.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز بعنوان نماینده آذربایجان شرقی در لیگ برتر امیدهای کشور به رقابت خواهد پرداخت.