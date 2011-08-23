به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که سال‌ها پیش توسط محسن سلیمانی به فارسی برگردانده شده در طول سال‌ها سه چاپ را پشت سر گذاشت که آخرین چاپ آن به سال 1383 برمی‌گردد و در حال حاضر این کتاب در بازار کتاب موجود نیست و به همین دلیل انتشارات سوره مهر در تدارک چاپ چهارم آن است.

چاپ چهارم این کتاب پس از قریب به یک سال که مراحل فنی و آماده‌سازی را در این انتشارات پشت سر گذاشته به زودی روانه بازار نشر خواهد شد.

این کتاب مجموعه 315 درس داستان‌نویسی است که در کلاس‌های ادبیات خلاق چند دانشگاه در امریکا ارائه شده و سعی در آموزش شیوه‌های درست صحنه‌پردازی، طرح پردازی، شخصیت پردازی، درگیری و روابط اشخاص داستان، استفاده از زاویه دید و صدها نکته دیگر به نویسندگان دارد.

لئونارد بیشاپ در مورد آموزش داستان‌نویسی و خلق یک اثر می‌گوید: یک اثر را کسی آگاهانه و با تامل خلق می‌کند بنابراین مهارتی نیست که خدایانِ اسطوره ای آن را به شکلی کامل به نویسنده الهام کنند. به این جهت نویسنده نمی‌تواند تصادفاً و از سر خوش شانسی شخصیت‌هایی نمایشی، خط طرحی بدیع و موقعیتهایی مُهیج خلق کند. نویسندگانِ آثار بزرگ با شور و شوقِ زیاد فنِ نویسندگی را می آموزند تا بتوانند قدرت، عمق تخیل و تجربیاتِ خویش را به منصه ظهور برسانند.

آموزش و پرورش نویسندگی، ابداع و فکرها (سوژه‌ها)، افتتاحیه داستان، اندرزهایی به نویسندگان، انواع ادبی، بازگشت به گذشته، بازنویسی، پیش آماده سازی، چاپِ اثر، درون نگری و مکاشفه، زبان و حال و هوا، ساختار، ساختار صحنه، شخصیت‌پردازی، صحنه پردازی و توصیف ، طرح داستان و مصاحبه با ایزاک سینگر و جوزف هلر از عناوین آموزشی و خواندنی این کتاب است.

سلیمانی درباره این کتاب می‌گوید: ارائه مفاهیم کلیدی به صورت فشرده و به دور از حاشیه‌ها باعث شده که این کتاب مورد رجوع علاقه‌مندان به داستان‌نویسی باشد و در کشور آمریکا نیز به عنوان یکی از 10 کتاب موفق در زمینه تخصصی خودش است.