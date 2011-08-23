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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

شب گذشته انجام شد؛

ایتام برونئی میهمان سفارت ایران/ جلوه ای از دیپلماسی عمومی

ایتام برونئی میهمان سفارت ایران/ جلوه ای از دیپلماسی عمومی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در راستای اجرای سیاست دیپلماسی عمومی بمناسبت ماه مبارک رمضان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بندر سری بگاوان پایتخت برونئی همانند سال گذشته اقدام به برگزاری مراسم افطاری برای ایتام در محل جدید سفارت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که با کمک یکی از موسسات خیریه برونئی برگزار شد 60 تن از ایتام همراه با اقوام و بستگان خود و تنی چند از مسولین این خیریه در مراسم افطار شرکت کردند.

این مراسم شامگاه دوشنبه  همزمان با سالروز شهادت مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی علیه السلام با حضور سفیر کشور مان و کارمندان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد  و پس از صرف افطار هدایائی نیز توسط سفیر کشورمان به ایتام اهداء شد.

بر اساس فرهنگ حاکم در کشور برونئی ایتام معمولا توسط اقوام نزدیک نگهداری شده و موسسات خیریه به حمایت مالی از آنان می پردازند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در برونئی تنها نمایندگی خارجی در این کشور است که هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مراسم افطاری برای ایتام این کشور می کند.
 

این مراسم بازتاب گسترده ای در رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون و روزنامه های انگلیسی و ملایو زبان برونئی داشت.
کد مطلب 1389678

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