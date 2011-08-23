10 هزار خانوار کپرنشین در آرزوی خانه/ صنعتی سازی؛ از حرف تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقدامات دولت در سالهای اخیر در جنوب استان کرمان بحث کپر زدایی و رفع محرومیت از چهره شهرستانهای جنوبی کرمان است که سالها مورد بی توجهی قرار گرفته بودند.

بی توجهی به این مردم به حدی است که بسیاری از محرومیت تاریخی و فراموشی این مردم در دوره های گذشته خبر می دهند با این وجود طرح کپر زدایی که از دوره گذشته مطرح شده بود در سال 84 به صورت جدی کلید خورد و راه اندازی ستاد راهبردی جنوب کرمان نیز نقطه آغاز دیگری برای رسیدن به رفع محرومیت از مردم منطقه بود.

کپرنشینی پرچم محرومیت در جنوب کرمان/ لزوم توجه مسئولان برای کپرزدایی از مناطق محروم

مهمترین پرچم محرومیت در جنوب کرمان کپرنشینی بود که در این راستا طرح کپر زدایی آغاز شد و دهها هزار خانه در مناطق مختلف جنوب کرمان ساخته شد اما با وجود اینکه شش سال از آغار این طرح می گذرد و ساخت و سازها در بخش کپر زدایی در این مناطق از تب و تاب قبلی خود افتاده است اما همچنان در برخی مناطق کپرنشینی در جنوب کرمان همچنان وجود دارد و مردم در اوج محرومیت درحال گذران زندگی هستند.

برخی از این مناطق آنچنان صعب العبور هستند که دسترسی به آنها مشکل است اما برخی از آنها نیز آنچنان در دسترس هستند که مایه تعجب می شود که در 25 کیلومتری مراکز شهرستانها همچنان روستایی کپری وجود دارد.

مسئولان کمیته امداد که نقش محوری در بحث کپرزدایی دارند در سال 84 تصمیم گرفتند برای تامین خانه روستاهای کپر نشین دور افتاده و صعب العبور که امکان حمل مصالح ساختمانی به این مناطق نیست و یا با مشکلاتی همراه است به جای خانه های کپری برای مردم خانه های صنعتی بسازند.

اقساط خانه های از مستمری مددجوین کم می شود/ مدد جویان در انتظار خانه

این طرح هر چند در سال 84 کلید خورد و در برخی مناطق پیشرفتهایی نیز برای ساخت خانه ها به وجود آمده است اما تاکنون کلید این خانه ها به مردم محروم داده نشده است.

مسئولان گذر از سنتی سازی و انجام طرحهای صنعت سازی را دلیلی بر تاخیر ایجاد شده در ساخت و تحویل این خانه ها می دانند و مستمری بگیرانی که هم اکنون اقساط این خانه ها از مستمری آنها کم می شود و همچنان در انتظار سقفی بالای سرخانواده های خود هستند.

نکته قابل توجه اینکه این خانوارها از محروم ترین مردم جنوب کرمان هستند و رسیدگی به این امر و حل این مشکل پس از شش سال بسیار حائز اهمیت است.

صنعتی سازی موجب تاخیر شده است/ طی سال جاری تعیین تکلیف می شود

مسئول ستاد بهسازی مسکن مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در جنوب کرمان به خبرنگار مهر در این خصوص گفت: سال 90 واحد های مسکونی مدد جویان امداد تعیین صد در صد تکلیف می شوند.



محمد رضا ایزدی گفت: در سال 84 در راستای پیروی تصمیم دولت برای احداث واحد های روستایی در جنوب تعداد 10 هزار واحد مسکونی با مصالح ساختمانی صنعتی به کمیته امداد در جنوب واگذار شد.

وی در خصوص دلیل تاخیر در ساخت این واحدها تصریح کرد: بعد از فراخوان، طرحی که در حال اجرا است برنده مناقصه شد و برای تائید نهایی به مرکز تحقیقات مسکن کشور ارسال شد که تائید نهایی آن حدود 1.5 سال به طول انجامید.

ایزدی در ادامه مطلب فوق افزود: استارت کار نیمه دوم سال 84 زده شد.

وی گفت: سال 1386 بعد از تائیدیه مرکز تحقیقات برای اجرا از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شد.

ایزدی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور ما بیش از 90 درصد سیستم ساخت و ساز بر اساس مصالح سنتی است و در صنعتی سازی ورود جدی صورت نگرفته، این تاخیر را به همراه داشته است.

امکان حمل مصالح به مناطق صعب العبور وجود ندارد

وی یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی تنها ارگانی است که قدرت و جسارت این را داشت که از سنتی سازی گذر کند و به صنعتی سازی پیش برود.

ایزدی بیان کرد: در جنوب استان مناطق صعب العبور و کوهستانی و محرومی از جمله رمشک، صولان، زهکلوت، ساردوئیه، اسفندقه و جبالبارز را دارد که حمل مصالح ساختمانی سنتی امکان پذیر نیست.

نمای خانه ها از ترکیه و مالزی می آید

وی گفت: عدم ورود به صنعتی سازی گره اصلی این مشکل است و چندین فراخوان در این راستا داده شده ولیکن یا پیمانکاران بعد از بازدید از منطقه منصرف شدند و یا اینکه استقبالی صورت نگرفته است.

ایزدی مصالح وارداتی را یکی دیگر از مشکلات در واحد های مسکونی فوق دانست و افزود: نمای بیرونی این واحد های از کشورهای ترکیه و مالزی وارد می شود که امکان برقراری یک سیستم تجاری، یک پروسه زمانبر بوده است.

50 درصد خانه ها ساخته شده است/ مردم از نظر روحی آماده نیستند

وی افزود: بیش از 50 در صد واحدهای مسکونی مددجویان در جنوب استان ساخته شده اند، ولیکن کلید تحویل به دست صاحبان آنها داده نشده است.

ایزدی گفت: مردم منطقه از نظر روحی آمادگی پذیرش این طرح را ندارند.

وی ضمن نوید به مددجویان تحت پوشش امداد گفت: برای عدم خروج از سیستم صنعتی سازی در سیستم جدید واحد ها را به اتمام خواهیم رساند.

عملیات اجرایی کپرزدایی صنعتی از سال آینده آغاز می شود

ایزدی تصریح کرد: عملیات اجرایی این واحد های بعد از سال صد در صد شروع خواهد شد.

وی با برشمردن محاسن این طرح گفت: استفاده از پیمانکاران بومی از محاسن این طرح است.

ایزدی بیان کرد: اعتبار اولیه در سال 84 برای سه هزار 600 واحد، ملبغ پنج میلیون تسهیلات و دو میلیون بلاعوض برای هر واحد بوده و در سال 85 ملیغ 5 میلیون 700 هزار تومان تسهیلات و 2 میلیون تومان بلاعوض اعطاء شده که قیمت تمام شده برای هر واحد با حمایت امداد 11 میلیون تومان است.

مسکن مهمترین مشکل محرومان کرمان است

این درحالی است که غلامرضا حسنخانی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمان نیز مهمترین مشکل خانواده های محروم کرمان را مسکن دانست و خواستار برنامه ریزی در این خصوص شد.

وی ادامه داد: با تمام توان و امکانات در حال رفع مشکلات محرومان در استان کرمان هستیم و واگذاری 48 واحد مسکونی در شهر کرمان طی سال جاری به محرومان گامی در راستای حل مشکل مسکن این قشر است.

وی با اشاره به کپر زدایی در جنوب کرمان این امر را انقلابی در محرومیت زدایی در منطقه دانست و بر اتمام طرحها در این زمینه تاکید کرد.