به گزارش خبرگزاری مهر، رنگ موی روسای جمهور پس از یک دوره چهار ساله ریاست جمهوری سفید می شود. از دیرباز نیز این عقیده عمومی وجود داشته است که استرس و فشارهای روحی می توانند رنگ موها را خاکستری کنند و یا به عبارتی "فرد را پیر کنند".

اکنون گروهی از محققان دانشگاه دوک در کارولینای شمالی در بررسیهای خود نشان دادند که این پدیده واقعاً وجود دارد. در این آزمایشات، دانشمندان یک مکانیزم مولکولی را کشف کردند که در آن آدرنالین منجر به تخریب DNA می شود.

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج به مدت چهار هفته به گروهی از موشها یک ترکیب مشابه آدرنالین را که در آنها استرس ایجاد می کرد تزریق کردند. این ترکیب موجب شد که در این موشها پروتئینی به نام p53 تخریب شود. نقش این پروتئین، "حفاظت از ژنوم" و جلوگیری از ایجاد سلولهای ناهنجار است. پس از تخریب این پروتئین، موشها دچار بیماریهای مختلفی از جمله سفید شدن مو شدند.

این محققان اظهار داشتند: "این کشف یک توضیح پذیرفتنی را در خصوص اینکه چگونه استرس مزمن می تواند در انسان اختلالات مختلفی به وجود آورد ارائه می کند که ساده ترین این اختلالات خاکستری شدن رنگ مو است."

این دانشمندان همچنین دریافتند در موشهایی که در آنها پروتئینی به نام "بتا- آرستین 1" وجود ندارد از تخریب DNA جلوگیری می شود. به طوریکه فقدان این پروتئین می تواند سطوح p53 را در تیموس پایدار کند. تیموس اندامی است با قدرت به استرس مزمن یا حاد پاسخ می دهد.

براساس گزارش تلگراف، این پژوهشگران افزودند: "این بررسیها نشان می دهد که استرس مزمن می تواند منجر به کاهش سطوح p53 شود. برپایه فرضیه ما، این استرس می تواند منجر به بروز اختلالات کروموزمی شود."