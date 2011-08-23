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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

مغرب شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

مغرب شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

مغرب به قطار شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده قانونی ملت لیبی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مغرب شب گذشته پس از سقوط رژیم دیکتاتوری لیبی شورای ملی انتقالی این کشور را به عنوان تنها نماینده قانونی ملت لیبی به رسمیت شناخت.

"الطیب الفاسی الفهری" وزیر خارجه مغرب اظهار داشت: مغرب شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده قانونی این کشور به رسمیت می شناسد و آینده ای بهتر و توام با عدالت و دولت دمکراتیک را برای مردم لیبی آروز می کند.

وی قرار است امروز در سفر به بنغازی مرکز انقلابیون لیبی پیام محمد ششم پادشاه مغرب را به رئیس شورای ملی انتقالی لیبی تقدیم کند.

کد مطلب 1389691

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