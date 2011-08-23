صنعتگران صنایع دستی منتظر بسته های حمایتی باشند

اسفندیار حیدری پور در حاشیه بازدید از مراکز آفرینش های هنری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته و بحث تاثیر گذاری هدفمندی یارانه ها بر صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری در نظر دارد طرح بسته های حمایتی صنایع دستی را در آینده ای نزدیک به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه دهد.

وی افزود: طی توافقی که با دانشگاه سراسری قم صورت گرفته است این دانشگاه ماموریت دارد تا کار پژوهشی و جمع آوری مستندات کارشناسی شده لازم در خصوص دفاع از طرح بسته های حمایتی مذکور را به این سازمان ارائه دهد.

حیدری پور ادامه داد: دانشگاه در بررسی های خود به شاخص هایی همچون میزان تاثیرگذاری هدفمندی یارانه ها در قیمت تمام شده، میزان استقبال مردم با توجه به شرایط جدید از خرید کالاهای صنایع دستی، میزان رغبت به تولید و تاثیر پذیری هریک از رشته ها را در دستور خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تایید و نهایی شدن بسته های حمایتی فوق، تاکید این طرح برروی حامل های انرژی خواهد بود اظهار داشت: دادن وام های کم بهره به صنعتگران صنایع دستی در جهت تجهیز کارگاهها در جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی از دیگر موارد پیش بینی شده در طرح بسته های حمایتی خواهد بود.

اسفندیار حیدری پور در خصوص روند بیمه شاغلین صنایع دستی نیز گفت: از مهم ترین دغدغه های این معاونت سرعت بخشیدن به طرح بیمه هنرمندان است که امیدواریم رقم بیمه شدگان تاپایان امسال به 80هزار نفر برسد.

وی افزود: هم اکنون در کشور 18 هزار نفر بیمه شده و 30هزار پرونده متقاضی نیز تکمیل شده است.