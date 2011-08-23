آیت الله مهدی هادوی تهرانی مدرس عالی درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار تأسف از ساختار بسیار ضعیف محتوایی مجموعه های تلویزیونی ماه مبارک رمضان رسانه ملی گفت: سریالهای تلویزیونی در ماه رمضان با انگیزه خوبی تهیه می شوند اما متأسفانه در تمام این سریالها ضعف جدی محتوایی را می بینیم که به دلیل این است که در هیچکدام از این سریالها از کارشناسان دینی، حقوقی، اجتماعی، روانشناسی- اجتماعی، مسائل تربیتی و... استفاده درست نشده است و بر اساس تصورات بسیار بسیار عوامانه این مجموعه ها ساخته شده است.

وی تأکید کرد: این مجموعه ها تحت تأثیر برخی آثار غربی به ویژه هالیوودی سامان پیدا کرده است و حتی باوجود استفاده از هنرمندان باسابقه و چیره دست این مجموعه ها هم به لحاظ هنری و هم محتوایی به دلیل عدم توجه به مسائل مختلف دینی، حقوقی، تربیتی، روان شناسی و... بسیار بسیار ضعیف هستند.

آیت الله هادوی تهرانی با بیان اینکه روحهای سرگردان هم یکی از مصیبتهای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است، افزود: سریالهای صدا و سیما پر شده از ارواح و شیاطین و فرشتگان که این خود جای نقدی جداگانه دارد.

رئیس مؤسسه رواق حکمت با اشاره به بخشهایی از یکی از مجموعه های رمضانی تلویزیون که رابطه صمیمانه دو روح دختر و پسر را به تصویر می کشد آن را بسیار زننده توصیف کرد و گفت: در بخشهایی از این سریال نشان می دهد که آن پسری که در زندگی دنیوی اش متدین بوده و با دختری که سالهای سال از نزدیک با او آشنا بوده و به او علاقمند هم بوده و رعایت حریم را می کرده حالا روح سرگردان او به راحتی یک رابطه صمیمانه را با دختری دیگر می تواند داشته باشد که این نوع نگاه نشان دهنده عدم بهره گیری از منابع دینی است.



وی تأکید کرد: تصوراتی که از عوالم قبل از مرگ و بعد از مرگ نشان داده می شود نه علمی و نه دینی است که اگر سازندگان این سریالها منابع علمی و دینی را مطالعه می کردند و یا از کارشناسان بهره می گرفتند بطور قطع مطالب دقیقتر و بهتری را ارائه می کردند نه اینکه از فیلم درجه چندم هالیوودی الگو گرفته و با گرته برداری از آن، فیلمی برای ماه رمضان تهیه کنند.

مدرس عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که اگر انسانی در زندگی عادی و مادی خود یک انسان متدین است التزام روح او قطعا بیشتر از جسمی مادی اوست؛ یکی از داستانهایی که از زندگی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی بنیانگذار حوزه علمیه قم نقل می کنند این است که ایشان می فرمود من اگر در خواب هم با زن نامحرمی برخورد می کنم سرم را پایین می اندازم. وقتی انسانی تربیت شده که با ارزشهای دینی زندگی کند این انسان در همه عوالم چه در عالم خواب، یا برزخ و ... مراقبتهایش بیشتر است که کمتر نیست.

آیت الله هادوی تهرانی با هشدار نسبت به آثار نامطلوب تربیتی که این نوع سریالها بر آموزه های دینی جامعه می تواند داشته باشد، گفت: اصلا القایی که توسط این نوع صحنه ها متأسفانه در جامعه اشاعه می شود با ارزشهای دینی ناسازگار است و حریمهای موجود در جامعه را مخدوش می کند. قطعا سازندگان این مجموعه ها با انگیزه خوبی دست به ساخت فیلمهای ویژه ماه رمضان زده اند اما متأسفانه محصولی که تولید شده زیاد با آن انگیزه ها سازگاری ندارد و علت آن ضعف جدی محتوایی و هنری است.