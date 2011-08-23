جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‌زاده محجوب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این جشنواره تنها با محوریت آش و غذاهای محلی اجرا می‌شود، ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های قبل غرفه‌های صنایع‌دستی برپا نمی‌شود.



وی ادامه داد: بیش از 20 استان کشور که دارای آش محلی هستند در این جشنواره شرکت می‌کنند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان افزود: آش‌های شناخته شده در استان زنجان در برگیرنده آش ترش، آش رشته و آشه شله قلمکار است.



نقی زاده با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال نیز روزانه شاهد حضور 50 هزار بازدیدکننده در جشنواره ملی آش باشیم گفت: مجموعه تفریحی- ورزشی ایل داغی زنجان یکی از فضاهای پیشنهادی برای برگزاری این جشنواره است و مدت زمان برگزاری این جشنواره حداکثر پنج روز است.



وی ادامه داد: داوری آش‌های عرضه شده در این جشنواره روز اختتامیه انجام می‌شود.