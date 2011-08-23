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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

نقی زاده:

جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان برگزار می شود

جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان از برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی به میزبانی استان زنجان خبر داد و گفت: برگزاری مسابقه پخت عمومی آش و غذاهای محلی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‌زاده محجوب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این جشنواره تنها با محوریت آش و غذاهای محلی اجرا می‌شود، ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های قبل غرفه‌های صنایع‌دستی برپا نمی‌شود.

وی ادامه داد: بیش از 20 استان کشور که دارای آش محلی هستند در این جشنواره شرکت می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان افزود: آش‌های شناخته شده در استان زنجان در برگیرنده آش ترش، آش رشته و آشه شله قلمکار است.

نقی زاده با بیان اینکه  پیش‌بینی می‌شود امسال نیز روزانه شاهد حضور 50 هزار بازدیدکننده در جشنواره ملی آش باشیم گفت: مجموعه تفریحی- ورزشی ایل داغی زنجان یکی از فضاهای پیشنهادی برای برگزاری این جشنواره است و مدت زمان برگزاری این جشنواره حداکثر پنج روز است.

وی ادامه داد: داوری آش‌های عرضه شده در این جشنواره روز اختتامیه انجام می‌شود.

کد مطلب 1389698

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