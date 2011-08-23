به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم گیل آبادی چنین آمده است: هنرمند فرهیخته جناب آقای دکتر شهرام گیل آبادی نخستین جشنواره سراسری طواف تا ولایت به یاد ابراهیم و اسماعیل این تاریخ سازان آوردگاه قربان، و با ذکر نام علی (ع) این پادشاه خوبان و مظهر واقعه غیر قابل انکار غدیر خم، با هدف ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت های هنری و ارج نهادن به هنر معنوی و دینی برگزار می شود. نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند علمی و تخصصی جنابعالی در عرصه فرهنگ و هنر به عنوان دبیر این جشنواره منصوب می شوید. امید که به برکت اعیاد بزرگ قربان و غدیر، شاهد دستاوردهای عظیم این حرکت فرهنگی و دینی باشیم.

شهرام گیل آبادی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته کارگردانی تئاتر و دکترا در رشته پژوهش هنر (گرایش فلسفه هنر) است. او فعالیت حرفه ای خود را از سال 57 آغاز و تا کنون مدیر کل طرح و برنامه رادیو، مدیر رادیو تهران، مدیر رادیو جوان، رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو، مدیر کل بین الملل و نمایندگی های خارجی سازمان صدا و سیما، معاون اطلاع رسانی و پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما، مدرس هنر دانشکده های پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی و سینما تئاتر و ... بوده است.

گیل آبادی در کارنامه حرفه ای خود کارگردانی 45 اثر نمایشی و حضور در هیئت های داوری جشنواره های بین المللی و سراسری در دو حوزه رسانه و هنر را دارد. وی تا کنون موفق به کسب 8 جایزه بین المللی و 15 جایزه داخلی در حوزه های رسانه، عکاسی و فیلم کوتاه شده است.

نخستین جشنواره سراسری "طواف تا ولایت" به عنوان بزرگترین جشنواره هنرهای اسلامی با موضوع ولایت، به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، خوشنویسی، عکاسی، هنرهای نمایشی، موسیقی و مقاله از 16 تا 24 آبان و به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر در تهران برگزار می‌شود.