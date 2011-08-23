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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از چین/

آسمان ابری و نگرانی مسئولان یونیورسیاد برای مراسم اختتامیه

آسمان ابری و نگرانی مسئولان یونیورسیاد برای مراسم اختتامیه

در حالی که قرار است عصر امروز مراسم اختتامیه رقابت‌های یونیورسیاد در شهر شنژن برگزار شود آسمان ابری این شهر باعث نگرانی مسئولان شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنزن چین، طی هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی مسئولان مسابقات یونیورسیاد 2011 شنزن چین قرار است از ساعت 20 امشب به وقت محلی مراسم اختتامیه این مسابقات در پارک widows of the world برگزار شود که به دلیل ابری شدن آسمان صبح امروز این نگرانی به وجود آمده است که بارش باران در اجرای این مراسم مشکلاتی را ایجاد کند. البته مسئولان برگزاری مسابقات از دو روز پیش این پارک معروف چین را بسته‌اند تا برای برگزاری مراسم اختتامیه مهیا شود.

اعضای تیم ملی دوومیدانی کشورمان که در رقابتهای یونیورسیاد شرکت کرده بودند بامداد امروز سه شنبه چین را به مقصد کره جنوبی ترک کردند تا به سایر اعضای این تیم در دایگو این کشور ملحق شوند. رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان از روز 5 شهریور ماه در کره جنوبی آغاز می شود.

کد مطلب 1389702

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