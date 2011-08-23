آسمان ابری و نگرانی مسئولان یونیورسیاد برای مراسم اختتامیه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنزن چین، طی هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی مسئولان مسابقات یونیورسیاد 2011 شنزن چین قرار است از ساعت 20 امشب به وقت محلی مراسم اختتامیه این مسابقات در پارک widows of the world برگزار شود که به دلیل ابری شدن آسمان صبح امروز این نگرانی به وجود آمده است که بارش باران در اجرای این مراسم مشکلاتی را ایجاد کند. البته مسئولان برگزاری مسابقات از دو روز پیش این پارک معروف چین را بسته‌اند تا برای برگزاری مراسم اختتامیه مهیا شود.

اعضای تیم ملی دوومیدانی کشورمان که در رقابتهای یونیورسیاد شرکت کرده بودند بامداد امروز سه شنبه چین را به مقصد کره جنوبی ترک کردند تا به سایر اعضای این تیم در دایگو این کشور ملحق شوند. رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان از روز 5 شهریور ماه در کره جنوبی آغاز می شود.