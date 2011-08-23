سامانه هوشمند ورود و خروج کالا در 10 گمرک بزرگ کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد صبح سه شنبه که به منظور بازدید از سامانه هوشمند ورود و خروج کالا به استان بوشهر سفر کرده بود، در نشست تخصصی با کارشناسان این سامانه اظهارداشت: این سامانه بعد از اینکه به صورت پایولت در گمرک بوشهر راه اندازی شد هم اکنون در گمرک شهید رجایی که حدود 42 درصد واردات کشور را در اختیار دارد، نصب و راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه یکی از سامانه های کارآمد و بسیار خوبی گمرکی است که تمامی مراحل طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی از آن در گمرک بوشهر صورت گرفته است، افزود: در این سامانه فرآیند کار به گونه ای است که تمامی فرآینده های توزین، بارگیری و خروج کالا از گمرک به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و این سامانه مکملی برای سیستم آسیکودای جهانی که قبلا در گمرک عملیاتی شده، است.

رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: این سامانه علاوه بر اینکه دقت در کنترل ورود و خروج کامیون و کالا به بندر را افزایش داده موجب شده سرعت انجام کار در گمرک نیز ارتقا پیدا کند.

معمارنژاد گفت: مهمترین نقش این سامانه در توزین کالاست که با دقت عمل کرده و موجب جلوگیری خروج بیشتر کالاهای وزنی از گمرک می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 90 به دنبال چهار کار مهم در گمرک ایران هستیم، گفت: ایجاد یک نقشه راه، ایجاد یک نظام یکپارچه در گمرک، ارتقای زیرساختهای گمرکات کشور در حد مطلوب و ایجاد داشتبرد الکترونیکی از مهمترین برنامه هایی است که امسال در دستور کار قرار گرفته است.

معمارنژاد با اشاره به اینکه در گمرک نوین به دنبال یک نقشه راه هستیم، گفت: در ابتدا به دنبال الکترونیکی کردن گمرک بودیم اما به این نتیجه رسیدم داشتن گمرکی نوین بهتر از گمرک الکترونیکی است زیرا گمرک با الکترونیکی شدن مشکلش حل نخواهد شد و باید ساختار و شیوه های مدیریتش تغییر کند و نیروی انسانی آن آموزشهای لازم را ببیند.

رئیس کل گمرک ایران افزود: نقشه راهی باید در گمرک تهیه کنیم که هرکس بعد از ما آمد بر اساس این نقشه حرکت کند.

وی زیرساختهای گمرکات کشور به ویژه در بخش انفورماتیک ضعیف عنوان کرد و گفت: هم اکنون گمرکات ما دارای زیرساختهای مطلوب برای تبادل اطلاعات نیستند و باید با تخصیص اعتبارات مناسب این نقیصه را برطرف کنیم.

معمارنژاد با بیان اینکه از محل بودجه و اعتبارات تعمیرات اساسی اعتباری در این خصوص اختصاص خواهد یافت، گفت: همچنین در نظر داریم اعتباراتی جهت مطالعه و تحقیق پروژه های که در گمرکات کشور پیاده سازی خواهد شد، اختصاص دهیم.

رئیس کل گمرک ایران از راه اندازی نمونه اول داشتبرد الکترونیکی در گمرک ایران در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی با اشاره به اینکه طی سالیان اخیر 24 سامانه و نرم افزار در گمرک راه اندازی شده اما همه آنها جزیره ای عمل کرده اند و با یکدیگر متصل نبوده اند، گفت: جهت یکپارچه سازی گمرک و نوین سازی آن باید حداقل 15 پروژه مختلف را اجرا کنیم.

معمارنژاد با بیان اینکه گمرک ایران در زمینه ایده هایی همچون سامانه هوشمند ورود و خروج کالا که در گمرک بوشهر اجرا شده حمایت می کند، گفت: در راه اندازی این سامانه در گمرکات کشور تاکید کرده ایم که از بهترین امکانات و تجهیزات استفاده شود زیرا معتقدیم کاری را باید انجام دهیم که از پایداری و ماندگاری بالایی برخودار باشد.

وی افزود: در گمرک به دنبال ایجاد یک ریل جدید هستیم تا قطاری که سکان هدایتش دراختیار داریم از روی ریل قبلی برداشته و بر روی ریل جدید که مبتنی بر نوین سازی است قرار دهیم.