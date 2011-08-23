اژدر والفجر توان انهدام شناورهای سنگین دشمن را دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار احمد وحیدی در مراسم روز صنعت دفاعی که امروز سه شنبه با حضور رئیس جمهور و مقامات لشکری و کشوری در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، طی سخنانی با تشریح موج های اول، دوم و سوم توسعه صنعت دفاعی کشور گفت: در آغاز موج سوم توسعه صنعت دفاعی بومی خوداتکا و متنوع جمهوری اسلامی ایران به صنعتی منحصر به فرد در سطح منطقه و دارای قدرت رقابت در سطح جهانی تبدیل شده است.

وی ویژگی موج سوم توسعه را تولید سامانه های دفاعی هوشمند با فناوری ها و کیفیت برتر، انعطاف بیشتر و در عین حال دستیابی به آنها در سریعترین زمان ممکن ذکر کرد. در این روند امروز حدود 233 فناوری در حوزه های موشکی، تسلیحات ، مهمات، خودروهای زرهی و تاکتیکی، الکترونیک، هوایی، دریایی، مخابرات، ناوبری و نرم افزار را که جزو فناوری های پیشرفته محسوب می شود منحصرا در اختیار وزارت دفاع قرار دارد.

وزیر دفاع تاکید کرد: اگر چه صنعت دفاعی توانست با بهره گیری از استعداد و خلاقیت های متخصصین و اندیشمندان خود شیب تند توسعه را در سطح مطلوبی طی نماید اما برای پر کردن فاصله ها نیاز به یک عزم ملی و جهش خلاقانه در عرصه علوم و فناوری بود بر این اساس با تهیه و اجرای طرح تعالی و هم اندیشی اجرایی و علمی هسته های دانا و شبکه توانا، تبدیل صنایع دفاعی را به صنایع پویا، چابک و دانش بنیان هدف گرفت.

وی تدبیر فرمانده معظم کل قوا که فرمودند کارهای مهم را در داخل بخش دفاع انجام دهید و از حداکثر ظرفیت های علمی، تحقیقاتی و صنعتی کشور حداکثر استفاده را بنمایید " را منشا و زیربنای این اقدام مهم توصیف کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین تصریح کرد: رشد قابل توجه ظرفیت های تولیدی، افزایش چشمگیر ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی، رشد ظرفیت نخبگی و توسعه شرکت های دانش بنیان ، افزایش جذابیت کسر و کارهای دانش بنیان و فناوری های پیشرفته ، تقویت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی های دولتی در چارچوب اصل 44 ، کارآفرینی در سطح گسترده، کاهش ریسک فناوریهای پیشرفته، تقسیم هزینه های تولید تسلیحات پیشرفته و افزایش سرعت دستیابی به سامانه ها و فناوریهای پیشرفته را از جمله دستاوردهای این اقدام مهم برشمرد که می توان در آینده نزدیک آن را به طور ملموس و به خوبی مشاهده کرد.

سردار وحیدی مشارکت 80 دانشگاه در قالب 350 قرارداد را از دستاوردهای طرح تعالی وزارت دفاع ذکر کرد و گفت: در این طرح بیش از صدها شرکت دانش محور و مرکز تحقیقاتی فعال شده اند.

وزیر دفاع با ارائه گزارش مقایسه ای از عملکردوزارت دفاع در سال 89 نسبت به سال 88 گفت: در همه زمینه ها نظیر فروش کالا و خدمات 24 درصد صادرات، 37 درصد ، رتبه های کسب شده در جشنواره ها 28 درصد ، فناوری های ثبت شده 36 درصد ، مقالات پذیرفته شده در مجامع و نشریات خارجی 613 درصد و پروژه های خاتمه یافته صنعتی 74 درصد رشد داشته ایم که این نشان از بالندگی و پویایی صنایع دفاعی در شرایط تحریم است.

وی با بیان اینکه این روند رو به رشد در سال 90 با شتاب بیشتری تداوم دارد، گفت: در سال جاری حداقل 350 پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاههای تراز اول کشور در وزارت دفاع در جریان است و این دانشگاهها برای همکاری با وزارت دفاع در حال رقابت هستند.

سردار وحیدی در تشریح پروژه هایی که امروز با حضور ریاست جمهور رونمایی شد، گفت: موشک قادر یکی از دستاوردهای صنعت دفاعی کشور است که در راستای خودکفایی، بازدارندگی و اقتدار ملی در سایه عنایات باریتعالی تولید شده است.

متخصصان و کارشناسان متعهد صنایع دفاعی با خودباوری و تلاش توانستند پس از گذراندن مراحل مختلف تحقیقات و آزمایش های پروازی نمونه صنعتی این محصول استراتژیک را آماده نمایند.

وی تاکید کرد: موشک قادر از نوع موشک های کروز دریایی با برد حدود 200 کیلومتر است که با قابلیت بالای تخریب می تواند علیه اهداف دریایی از جمله ناوچه ها و ناوهای جنگی و همچنین اهداف ساحلی دشمن مورد استفاده قرار بگیرد.

وزیر دفاع ادامه داد: از جمله ویژگی های این موشک می توان به ارتفاع کروز پایین، قابلیت تخریب بالا، وزن و ابعاد کم و همچنین دقت بالای آن اشاره کرد.

وحیدی تصریح کرد: موشک قادر قابل شلیک از ساحل و کشتی بوده که با تجهیز مرزهای دریایی کشور به این موشک پیشرفته گامی بسیار موثر در جهت بازدارندگی، اقتدار ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور برداشته شده است.

وی همچنین در خصوص سامانه اژدر بومی والفجر گفت: این اژدر و زیرسیستم های آن که توسط متخصصان صنایع دفاعی ساخته شده با سرجنگی 220کیلوگرمی توانایی انهدام شناورهای سنگین را دارد.

وزیر دفاع ادامه داد: اژدر والفجر از شناورهای زیردریایی پرتاب می شود و دارای قابلیت عملیات در شرایط ناپایدار دریایی و کاربرد در آبهای کم عمق و عمیق دریا را دارد و مجهز به سیستم ایمنی و تسلیح پیشرفته می باشد.

وحیدی همچنین با بیان اینکه این اژدر در فرآیندهای طراحی و تولید خود انواع آزمایش های میدانی دریایی شامل تست های کنترلی و فرمان پذیری و تست های دریایی آشیانه یابی و آشکار سازی را با موفقیت انجام داده است، تصریح کرد: اژدر به عنوان یکی از پیچیده ترین سلاح های دریایی نقش بسیار مهم و تاکید کننده در ارتقای توان دریایی و کارآمدی شناورها و زیردریایی های جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.

وی در تشریح موتور دریایی بنیان 1 نیز گفت: عملیات اجرایی این موتور در سال 88 توسط سازمان دریایی وزارت دفاع با هدف تامین نیاز روزافزون نیروی دریایی به این محصول استراتژیک آغاز گردید.

وحیدی ادامه داد: امروز با لطف خدا و تلاش کارشناسان بخش دریایی دفاعی توانسته ایم تمامی تجهیزات، مجموعه ها و حتی مواد اولیه انواع مختلف شناورهای سطحی ، زیر سطحی و اثر سطحی را در داخل کشور بومی نماییم و با ساخت نخستین موتور دریایی گام بسیار مهمی در تکمیل این زنجیره خوداتکایی برداریم.

وزیر دفاع افزود: ساخت این موتور با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور انجام گرفته و پس از انجام محاسبات و طراحی های لازم اقدامات مربوط برای ساخت مجموعه ها و قطعات آن شروع شد.

وی تصریح کرد: موتور بنیان 1 در آزمایشات مربوط در توان 850 اسب بخار همه مراحل را با موفقیت طی کرده است و در آینده نزدیک در شناورهای نظامی و غیر نظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سردار وحیدی در پایان گفت: مدیران، دانشمندان و کارکنان وزارت دفاع به عنوان مجموعه ای ولایی و مولد قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در اجرای رسالت خطیری که برعهده دارند همواره آماده فداکاری در راه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای والای آن هستند.