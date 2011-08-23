کمک دانشگاه تبریز به توسعه دانشگاههای تازه تاسیس ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که رئیس و مسئولان دانشگاه تبریز با روسا و نمایندگان 7 دانشگاه و 2 نماینده عالی ­رتبه شورای آموزش عالی YOK کشور ترکیه برگزار کردند، دانشگاه تبریز آمادگی خود را برای هر گونه همکاری علمی، پژوهشی و فرهنگی برای توسعه دو جانبه هر دو دانشگاه اعلام کرد.

در بخش دیگر این نشست، دانشگاه تبریز ایجاد دوره­های مشترک در مقطع تحصیلات تکمیلی، اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ارشد و دکتری، ایجاد مجموعه­های مشترک برای آموزش و تربیت دانشجو، ایجاد فرصتهای مطالعاتی کوتاه مدت میان استادان و دانشجویان، اجرای پروژه های استراتژیک مشترک، کمک به توسعه دانشگاههای تازه تاسیس کشور ترکیه و تبادل کتاب با دانشگاههای کشور ترکیه را به عنوان همکاریهای مشترک خود با دانشگاههای این کشور اعلام کرد.

دانشگاه تبریز در زمینه تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک، دوره های آموزشی کوتاه مدت، اردوهای فرهنگی و مسابقات ورزشی با دانشگاههای ترکیه همکاری می کند.

مسئولان دو دانشگاه به دلیل همجواری ترکیه با ایران به این نتیجه رسیدند که کارهای مشترکی از جمله تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه های مشترک، تبادل فرهنگی و ورزشی و همکاری­های بنیادی و آموزشی را توسعه دهند.