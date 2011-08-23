آی-فن ناجی ژاپنیها / نرم افزار اخطار زمین لرزه 2 دقیقه قبل وقوع

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار از اطلاعات سیستمهای پیش هشدار دهنده ژاپن برای ارسال این پیام هشدار استفاده می کند. قرار است این نرم افزار ویژه ژاپنی ها به همراه سیستم عامل جدید iOS اپل ارائه شود.

کاربران می توانند به سادگی اتصال داشتن یا نداشتن به این سیستم هشدار را انتخاب کنند، در صورتی که کاربر انتخاب کند که با سیستم هشدار دهنده اتصال داشته باشد می تواند دو دقیقه پیش از آغاز زمین لرزه که وقوع آنها در کشور ژاپن به پدیده ای عادی تبدیل شده است به کاربران هشدار دهد.

با این همه گاه این پیام هشدار تنها چند ثانیه پیش از وقوع زمین لرزه به کاربر ارسال خواهد شد. در حال حاضر تمامی تلفنهای نسل سوم در ژاپن مجبور به داشتن تکنولوژی SMS-CB برای هشدار وقوع زمین لرزه هستند، اما تلفنهایی که در خارج از کشور تولید می شوند با این قانون همخوانی ندارند.

این تکنولوژی پیام متنی را به تمامی کرابران خود در منطقه وقوع زمین لرزه ارسال کرده و آنها را از این رویداد آگاه می کند. این پیامهای هشدار از طریق رادیو و تلویزیون نیز پخش می شوند. تکنولوژی جدید آی-فن از سیستم هشدار دهنده پیچیده ژاپن برای جمع آوری اطلاعات از هزار حسگر لرزه های زمینی استفاده می کند.

بر اساس گزارش دیلی میل، پیش از این استیو جابز مدیر اجرایی شرکت اپل اعلام کرده بود این شرکت از کارمندانی که تحت تاثیر زمین لرزه و سونامی ماه مارچ در ژاپن قرار گرفته اند، پشتیبانی خواهد کرد. بیش از 16 هزار نفر در تاریخ 11 مارچ و در پی وقوع زمین لرزه ای 9 ریشتری در ژاپن جان خود را از دست دادند.