4 جلد از «رفتارشناسی حضرت امام(ره)» آماده انتشار شد

مجید زمان‌پور مولف این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه کتاب «رفتارشناسی حضرت امام خمینی(ره)» در قالب 15 عنوان تعریف شده است که با موضوعات مختلف به صورت آثار مستقل در دست انتشار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به آماده چاپ شدن 4 عنوان نخست از این مجموعه افزود: چهار کتاب نخست این مجموعه به موضوع بررسی رفتار حضرت امام خمینی(ره) در حوزه ازدواج از منظر شخصی و اجتماعی، ارتباط با همسر و خانواده، انس با قرآن کریم و نیز تفریحات می‌پردازد.

زمان‌پور افزود: در این کتاب ابعاد شخصیتی حضرت امام(ره) درهر یک از این موضوعات در قالب بیان خاطراتی از حضرت امام (ره) و نزدیکان ایشان تبیین شده است.

وی همچنین گفت: این کتاب‌ها به صورت بدون شماره و مستقل در دست انتشار قرار گرفته و علت این موضوع هم مستقل بودن هر کتاب و غیر مرتبط بودن آن با همدیگر است تا اگر فردی نتوانست یکی از این آثار را بخواند قادر باشد از بقیه این آثار به صورت اختصاصی استفاده کند.

مجموعه کتاب‌های رفتار شناسی حضرت امام خمینی(ره) از سوی نشر الوان در دست انتشار قرار گرفته است.