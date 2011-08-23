صبای قم در خانه مقابل شهرداری ساوه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها یک هفته تا برگزاری نخستین هفته بازی‌های فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده است و بر همین اساس تیم صبا در دیدارهای تدارکاتی خود را برای کسب هماهنگی و آمادگی بیشتر مصاف با پرسپولیس محک می‌زند.



بر همین اساس تیم فوتسال صبای شامگاه دوشنبه در دیداری تدارکاتی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم میزبان تیم تازه به لیگ برتر آمده یعنی شهرداری ساوه بود که این مسابقه در نهایت با تساوی به پایان رسید.



دو تیم در حضور نزدیک به 1500 تماشاگر حاضر در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم بازی جذابی را به نمایش گذاشتند که در نهایت شش بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد و سهم هر تیم نیز تنها سه گل بود و تساوی سه بر سه رقم خورد.



شاگردان سیدمهدی غیاثی بعد از اردوی تدارکاتی بسیار خوبی که در شهر ملایر به مدت پنج روز برگزار کردند و همچنین دیدارهای تدارکاتی خوبی که در این شهر مقابل تیم های غارعلیصدر همدان، مهر ملایر و استقلال ملایر داشتند، مصاف تدارکاتی با تیم شهرداری ساوه برایشان کاملا مفید بود زیرا نقاط ضعف بسیاری را در این تیم نمایان کرد.



حریف شب گذشته آنها یعنی شهرداری ساوه تیمی است که سال گذشته در رقابت های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور حضور داشت و به عنوان یکی از دو تیم برتر لیگ دسته اول جواز صعود به رقابت های لیگ برتر را کسب کرد.



شهرداری ساوه با برخورداری از مربی خوبی همچون رضا عقابی ملی پوش سابق فوتبال کشورمان و تیم مطرح پرسپولیس تهران، با دانش فنی این مربی بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت زیرا آنها در ترکیب خود بازیکنانی نظیر سعید قاسمی، حسن نیازی و مازیار امیرخانلو چهره‌های سابق تیم ارم کیش قم را نیز داشتند که با شناخت خوبی مقابل صبا قرار گرفتند.



صبای قم نیز که تمرینات خود را از خر داد ماه گذشته در سالن شهید حیدریان قم آغاز کرده است، بعد از انجام تمرینات منظم و مستمر بدنسازی به منظور آمادگی جسمانی بازیکنان، از امشب نیز تمرینات خود را سر می‌گیرد تا برای دیدار با پرسپولیس آماده شود.



حریف تیم فوتسال صبای قم در هفته نخست فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، روز هشتم شهریور ماه تیم فوتسال پرسپولیس تهران است که دیدار دو تیم در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می شود.



فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که دوره سیزدهم این مسابقات نیز محسوب می‌شود، از روز هشتم شهریورماه آغاز خواهد شد و طی آن 14 تیم حاضر در لیگ برتر در هفته دیدار حساس به مصاف یکدیگر می روند.



در هفته نخست این دوره از رقابت ها تیم فوتسال صبای قم که یکی از تیم های مدعی این فصل لیگ برتر محسوب می شود، از ساعت 21 و 30 دقیقه روز هشتم شهریور ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم میزبان تیم پرسپولیس تهران خواهد بود.

