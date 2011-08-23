فرآیند کارشناسی بررسی طرحها بصورت ویژه پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبیاعلایی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: باید با نگاه آسیب شناسانه عدم موفقیت طرحهای قبلی را بررسی و طرحهای نیمه تمام را باید با جدیت تعیین تکلیف نمود.
وی اجرای ماده 28 را نیازمند مشارکت همه جانبه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: با متمرکز نمودن دستگاههای متولی وضع موجود را اصلاح و مدیریت را از بخشنامه ای خارج کنیم.
استاندار ایلام ادامه داد: ما باید در مدیریت بدنبال تحرک و اجتهاد به نفع مردم باشیم و از همه ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات مردم استفاده نمائیم.
اعلایی با اشاره به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خواستار مشخص شدن اولویتها شد و بیان داشت: معاونت برنامه ریزی استانداری با هماهنگی بانکهای عامل با ایجاد فرآیندی در آمایش طرحها بیشترین بهره نصیب استان کنند.
معاونت برنامه ریزی استانداری نیز در ادامه با بیان اینکه انتظارات از سیستم بانکی و فضای سرمایه گذاری یکی نیست، ابراز داشت: بانکها باید همسو با ستاد سرمایه گذاری و اشتغال اهداف و برنامه هایشان را پیش ببرند.
حشمت الله عسگری با اشاره به اینکه اولویت برای تأمین تسهیلات اشتغالزا با کسانی است که در سامانه کارجویان ثبت نام نمایند، گفت: با ثبت نام افراد بیکار در سامانه کارجویان به آمار دقیقی از بیکاری می رسیم که می توان با برنامه ریزی دقیق اقداماتی در راستای اشتغالزایی افراد بیکار به انجام رساند.
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