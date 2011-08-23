فرآیند کارشناسی بررسی طرحها بصورت ویژه پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبیاعلایی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: باید با نگاه آسیب شناسانه عدم موفقیت طرحهای قبلی را بررسی و طرحهای نیمه تمام را باید با جدیت تعیین تکلیف نمود .

وی اجرای ماده 28 را نیازمند مشارکت همه جانبه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: با متمرکز نمودن دستگاههای متولی وضع موجود را اصلاح و مدیریت را از بخشنامه ای خارج کنیم .

استاندار ایلام ادامه داد: ما باید در مدیریت بدنبال تحرک و اجتهاد به نفع مردم باشیم و از همه ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات مردم استفاده نمائیم .

اعلایی با اشاره به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خواستار مشخص شدن اولویتها شد و بیان داشت: معاونت برنامه ریزی استانداری با هماهنگی بانکهای عامل با ایجاد فرآیندی در آمایش طرحها بیشترین بهره نصیب استان کنند .

معاونت برنامه ریزی استانداری نیز در ادامه با بیان اینکه انتظارات از سیستم بانکی و فضای سرمایه گذاری یکی نیست، ابراز داشت: بانکها باید همسو با ستاد سرمایه گذاری و اشتغال اهداف و برنامه هایشان را پیش ببرند .