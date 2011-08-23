به گزارش خبرنگار مهر، خاطره اسدی بازیگر جوانی است که از اوایل دهه 80 در سینما و تلویزیون فعالیت میکند. اسدی فعالیت حرفهای خود را با بازی در فیلم سینمایی "دیشب باباتو دیدم آیدا" به کارگردانی رسول صدر عاملی آغاز کرد. بازی در فیلمهای سینمایی "شبانه روز"، "برف روی شیروانی داغ"، "هفت دقیقه تا پاییز" و... از دیگر فعالیتهای این بازیگر است.
اسدی در طول این سالها ثابت کرده که بازیگر گزیدهکاری است و به هر قیمت حاضر نیست در فیلم و یا مجموعهای حضور داشته باشد. او در مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" که به مناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه یک پخش میشود در نقش دختری پر جنب و جوش و ظاهر شده است.
* خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: به نظر میرسد در طول این چند سال بیشتر تلاش کردهاید در سینما فعال باشید. چطور تصمیم گرفتید پس از مدتها دوباره به تلویزیون و بازی در یک مجموعه تلویزیونی باز گردید؟
- خاطره اسدی: بارها گفتهام که تلویزیون و سینما برایم فرقی ندارند. دوست دارم جایی فعالیت کنم که این امکان را به بازیگر بدهد که در بعد دیگری به فعالیت بپردازد و بتواند تواناییهایش را به نمایش بگذارد. تا به حال به من پیشنهاد تلویزیونی مثل "سقوط یک فرشته" نشده بود تا بتوانم با این اطمینان در تلوزیون حضور داشته باشم.
* دلیل حضور در این مجموعه بیشتر به کارگردان سریال بهرام بهرامیان باز میگشت یا فیلمنامه و گروه بازیگران هم تاثیر داشتند؟ بهرامیان کارگردانی است که کار با دوربین را میشناسد، حتی دکوپاژ و نحوه نورپردازی در این سریال مانند کار قبلی او "ساعت شنی" مخاطب را از کارهای معمولی تلویزیون دور کرده و مجموعه را به آثار سینمایی نزدیک میکند.
- همه این مسائل بسیار تاثیر گذار بود. وقتی لیدر گروه درست و حرفهای باشد بقیه عوامل را هم به درستی انتخاب میکند. سینما و تلویزیون شبیه یک ارکستر سمفونیک بزرگ است که همه نوازندهها باید در جای خود قرار گرفته باشند تا همه چیز به درستی پیش رود. وقتی هر کس کار خود را به درستی انجام دهد نتیجه هم بزرگ و مطلوب از کار در میآید.
بازی در این مجموعه یکی از بهترین تجربههایی بود که تا به حال داشتهام. بهرام بهرامیان کارگردان حرفهای است. اگر در این سریال دقت کنید ، میبینید که خیلی کم از دوربین ثابت استفاده شده است مگردر مواقع خاص. در بیشتر سکانسها دوربین حرکت دارد. البته این مسئله وقت و انرژی بیشتری میطلبد اما حاصل کار از کیفیت بالاتری برخوردار است. خانمی در خیابان به من درباره حرکتهای دوربین در سریال اشاره کرد و من بسیار خوشحالم که این نکات از دید تماشاگران معمولی هم دور نمانده است.
* شما اولین گزینه برای بازی در نقش سارا بودید؟
- قطعا من اولین انتخاب نبودم. این روال در همه جای دنیا رواج دارد که گزینههای متعددی برای بازی در یک نقش وجود داشته باشند. آقای بهرامیان ابتدا نقش فاطمه را برای من در نظر گرفته بود. چون اعتقاد داشت فاطمه معصومیتی در نگاهش است که در من وجود دارد اما من با اصرار به ایشان ثابت کردم که توانایی بازی در نقش سارا را دارم.
* سارا دختر پر شر و شوری است که در یک خانواده مذهبی رشد کرده است. شما بیشتر در نقش دختران محجوب و آرام ظاهر شدهاید. چطور این تفاوت را نسبت به کارهای قبلی به نمایش گذاشتید؟
- معمولا همه تصور می کنند که من دختر بسیار آرامی هستم و اصلا شیطنت نمیکنم. اما در واقع این طور نیست. البته نقش آنقدر درست و کامل نوشته شده بود که من می توانستم موقعیت را کاملا درک کنم . سارا دختری است که در یک خانواده سنتی رشد پیدا کرده اما افرادی هم که در این خانواده ها بزرگ شدهاند میتوانند مدرن و اهل موسیقی و رنگ باشند.
سارا دختری مهربان و پر انرژی است. اما کینهای که اوایل داستان از پدرش به دلیل مهریه ریحانه و موضوع گوشوارهها به دل میگیرد باعث تغییر رفتارش در کل داستان میشود. در واقع حسادت سارا و کینهای که از این خانواده به دل میگیرد از آنجا آغاز میشود.
*ابتدا فیلمنامه سریال را خوانده بودید یا فیلمنامه کامل نبود و با توجه به سیناپس کارتان را شروع کردید؟
- نه ما از ابتدا در جریان کامل قصه قرار داشتیم. زمان پیش تولید 8 قسمت آماده بود و بعد هم با فیلمنامه کامل کار میکردیم. الان هم همه آخر داستان و سیر ماجراها را میدانیم. هیچ مشکلی در زمینه فیلمنامه در طول کار وجود نداشت.
* حضور در کنار بازیگرانی باسابقه مثل مسعود رایگان و فریبا کوثری و جوانانی مثل مهرداد صدیقیان و هدی زینالعابدین چگونه بود؟
- در این مجموعه من بهترین پارتنرها را داشتم. کار در کنار آقای رایگان بسیار موقعیت فوقالعادهای بود. ایشان موقع بازی انرژی بسیار زیادی به من میدهد و بسیار به من کمک میکند. بازی در کنار بقیه بازیگران هم تجربه بسیار خوبی بود. به نظر من هدی زینالعابدین با وجود اینکه اولین کار حرفهایاش بود ولی خیلی روان و جذاب بازی کرده است.
* خودتان کار را دنبال میکنید. از بازخورها راضی هستید؟
- همه ما همچنان سر کار هستیم. خود من تا به حال فقط توانستم 5 قسمت از سریال را آن هم جسته گریخته ببینم. اما خوشبختانه تا امروز از بازخوردها بسیار راضی هستم و فکر می کنم این مجموعه توانسته مخاطبان خود را جذب کند.
* شرایط کار برایتان دشوار نیست. اینکه فقط چند قسمت از پخش سریال جلو هستید و به صورت دو گروه مجبورید کار کنید؟
- ما همه تلاشمان را میکنیم تا سریال بتواند به درستی با مخاطب ارتباط برقرار کند. برخی روزها من 22 ساعت یکسر سر کار هستم اما زمانی که استقبال و رضایت مردم را میبینم خوشحال میشوم. این مجموعه سختترین و بهترین کاری بوده که تا به حال انجام دادهام. در ادامه، داستان وارد مسیر تازه و جذابی میشود و مطمئنم که مخاطبان از این غافلگیری لذت میبرند.
- - - - - - - - - -
گفتگو: آروین موذنزاده
نظر شما