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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

کاکا خبر پیوستن به آرسنال را رد کرد

کاکا خبر پیوستن به آرسنال را رد کرد

کاکا که عنوان شده مورد توجه باشگاه آرسنال قرار گرفته، گفته که در رئال مادرید می‌ماند و برای به دست آوردن جایگاهش مبارزه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های چلسی و منچسترسیتی پیش از این خواستار به خدمت گرفتن کاکا شده بودند اما پس از اینکه سسک فابرگاس از آرسنال به بارسلونا پیوست بحث حضور ستاره نیمکت نشین رئال مادرید در "امارات" جدی شد هرچند که این بازیکن چنین موضوعی را رد کرده ست.

کاکا به "مارکا" گفت: می خواهم در رئال مادرید بمانم و اعتماد مربی تیم (خوزه مورینیو) را جلب کنم.

این در حالی است که سیلویو برلوسکونی، مالک باشگاه میلان، بتازگی عنوان کرده که کاکا می تواند به باشگاه پیشین خود بازگردد.

کاکا تا سال 2015 با رئال مادرید قرارداد دارد.

کد مطلب 1389720

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