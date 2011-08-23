امید به برگزاری مجدد کنگره شعر «میلاد آفتاب» قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضا و انجمنهای برگزارکننده کنگره شعر «میلاد آفتاب» در خمینی شهر، شب گذشته (31 مرداد) با برپایی مراسم یادبودی برای دو شاعر از دست رفته استان اصفهان، قاسم و بهرام سیاره، امید به احیای این کنگره را زنده کردند.
مراسم یادبود قاسم و بهرام سیاره دو شاعر شهرضایی شب دوشنبه به مناسبت شهادت امیرالمومنین علی (ع) در سینما فرهنگ خمینی شهر برگزار شد.
این مراسم که از سوی دبیرخانه کنگره میلاد آفتاب، گروه هنر مردمی چشمه لادر و انجمنهای ادبی سروش و نسیم برگزار شد، با استقبال مردم و شعردوستان خمینی شهر همراه شد و امید به پایان تعطیلی دو ساله کنگره شعر میلاد آفتاب را زنده کرد.
این کنگره که یکی از بادوامترین و مستقلترین رویدادهای ادبی کشور محسوب میشود، هر سال همزمان با اعیاد شعبانیه و با حضور شاعران خمینی شهر و جمعی از شاعران بزرگ کشور به صورت مردمی و مستقل برگزار میشد که سال 1388 به دلیل آنچه دخالتها و فشارهای نهادهای دولتی خوانده شد پس از 18 سال به تعطیلی کشیده شد.
در مراسم شب گذشته شاعرانی از استان اصفهان و حدود 600 نفر میهمان در سینما فرهنگ سده (خمینی شهر) گرد آمدند و یاد قاسم و بهرام سیاره را که دو هفته پیش فوت کردند، گرامی داشتند.
بهرام سیاره ساعت هشت صبح پنجشنبه (20 مرداد) در سن 67 سالگی بر اثر بیماری قلبی در شهرضا درگذشت و پدرش قاسم سیاره نیز کمتر از سه ساعت پس از فوت پسر خود در سن 87 سالگی دیده از جهان فروبست.
علی موسوی گرمارودی، محمدعلی بهمنی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، علیرضا قزوه، فاضل نظری، مرتضی امیری اسفندقه، مصطفی محدثی خراسانی، حمیدرضا شکارسری، محمدرضا سهرابی نژاد، پرویز بیگی حبیبآبادی، حسن کسایی، اصغر شاه زیدی، عثمان محمد پرست، محمد ملک مسعودی، مهدیه الهی قمشهای، حمیدرضا سبزواری، یوسفعلی میرشکاک، مصطفی رحماندوست، محمود اکرامیفر، افشین علا، رضا رفیع، ناصر فیض، صابر امامی، عبدالجبار کاکایی، اصغر فرهادی، حسین منزوی و زندهیاد قیصر امینپور از شاعران و چهرههای فرهنگی بودهاند که هر سال در این کنگره شعرخوانی کردهاند.
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