تکدی گری به یک معضل بزرگ در ایلام تبدیل شده است

محسن قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مهمترین عامل گسترش تکدی گری فقر اجتماعی است زیرا اگر ما در جامعه‌ای که شاهد فقر باشیم حتما نتایج سو آن را هم در جامعه می‌بینیم و تکدی گری از نتایج بارز فقر در جامعه است.

وی عنوان کرد: علیرغم پیشرفتهایی که در بیشتر زندگی نصیب انسان شده ولی هنوز آمار افراد فقیر و تنگدست که در تامین حداقل معاش خود ناتوان هستند بالا است و سیستم های اقتصادی حاکم بر کشورها در حل این مشکل درمانده اند.

این کارشناس افزود: علاوه بر آن افرادی هستند که از روستاها برای کسب درآمد به شهرهای پرجمعیت مهاجرت می‌کنند و وقتی که با مشکل نبود شغل مواجه می‌شوند روی به کار تکدی گری می‌آورند که به نظر آنها این شغل درآمد بسیاری دارد که متاسفانه همین طور هم هست.

وی گفت: متاسفانه این پدیده در شهر ایلام نیز افزایش یافته است بطوری که با مشاهده نقاط اصلی شهر می توان این پدیده را مشاهده کرد.

این کارشناس افزود: وجود افرادی با وضعیت رقت بار بر سر چهار راه ها، کوچه ها و خیابان و درب منازل که به گدایی برای کسب معاش خود و خانواده پرداخته امروزه به امری متداول در ایلام تبدیل شده است.

قاضی پور عنوان کرد: نخستین قربانیان پدیده شوم تکدی‌گری در جامعه کودکان و نوجوانان هستند که باید به این نکته توجه جدی شود.