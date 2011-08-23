اتحاد استراتژی اصلی اجلاس ناشران جهان اسلام است

علی زارعی نجفدری با بیان این مطلب در گفتگو با مهر افزود: هر ساله کتابهای بسیاری برای انحراف افکار عمومی نسبت به اسلام در جوامع غربی به چاپ میرسد که لازم است به این هجمهها پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: برخی اوقات جریانی که مورد هجمه قرار میگیرد، واقعا ضعیف است و نمیتواند پاسخ هجمههایی را که علیه او وارد میشود، بدهد، ولی حوزه نشر جهان اسلام، ظرفیت دفاع از خود را دارد، اما برای دفاع اثرگذار و قدرتمند، نیازمند اتحاد بین ناشران مسلمان و تجمیع ظرفیتهای پراکنده این حوزه است.
مدیر انتشارات علمی و فرهنگی با اشاره به برگزاری دومین اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام در مهرماه سال جاری در تهران گفت: استراتژی اصلی اجلاس این است که ظرفیتهای پراکنده ناشران مسلمان را متراکم کرده و ناشران اسلامی را با یکدیگر متحد کنیم.
زارعی نجفدری خاطرنشان کرد: ما برای دفاع در مقابل هجمههای یادشده، ناچار به تجمیع و ساماندهی ظرفیتها هستیم که فلسفه وجودی اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام نیز همین است.
وی تصریح کرد: آنچه در دومین اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام در کنار موضوعات تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت، تشکیل اتحادیه بینالمللی ناشران مسلمان است که می تواند در انسجامبخشی به بازار نشر اسلامی، ایجاد اتحادی فراگیر میان ناشران مسلمان و دفاع در مقابل هجمهها نقش مؤثری ایفا کند.
دومین اجلاس ناشران جهان اسلام، آبانماه امسال در تهران برگزار میشود.
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