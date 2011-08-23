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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

زارعی نجفدری در گفتگو با مهر:

اتحاد استراتژی اصلی اجلاس ناشران جهان اسلام است

اتحاد استراتژی اصلی اجلاس ناشران جهان اسلام است

دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام، استراتژی اصلی این اجلاس را تجمیع ظرفیت‌های پراکنده ناشران مسلمان به منظور اتحاد آنها عنوان کرد.

علی زارعی نجفدری با بیان این مطلب در گفتگو با مهر افزود: هر ساله کتاب‌های بسیاری برای انحراف افکار عمومی نسبت به اسلام در جوامع غربی به چاپ می‌رسد که لازم است به این هجمه‌ها پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: برخی اوقات جریانی که مورد هجمه قرار می‌گیرد، واقعا ضعیف است و نمی‌تواند پاسخ هجمه‌هایی را که علیه او وارد می‌شود، بدهد، ولی حوزه نشر جهان اسلام، ظرفیت دفاع از خود را دارد، اما برای دفاع اثرگذار و قدرتمند، نیازمند اتحاد بین ناشران مسلمان و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده این حوزه است.

مدیر انتشارات علمی و فرهنگی با اشاره به برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در مهرماه سال جاری در تهران گفت: استراتژی اصلی اجلاس این است که ظرفیت‌های پراکنده ناشران مسلمان را متراکم کرده و ناشران اسلامی را با یکدیگر متحد کنیم.

زارعی نجفدری خاطرنشان کرد: ما برای دفاع در مقابل هجمه‌های یادشده، ناچار به تجمیع و ساماندهی ظرفیت‌ها هستیم که فلسفه وجودی اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام نیز همین است.

وی تصریح کرد: آنچه در دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در کنار موضوعات تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت، تشکیل اتحادیه بین‌المللی ناشران مسلمان است که می تواند در انسجام‌بخشی به بازار نشر اسلامی، ایجاد اتحادی فراگیر میان ناشران مسلمان و دفاع در مقابل هجمه‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

دومین اجلاس ناشران جهان اسلام، آبان‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1389728

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