120 نفر در ایلام عضو بانک خون بند ناف سلولهای بنیادی هستند

ناهید ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چنانچه والدین ایلامی فرزند اول خود را در بانک خون بندناف ثبت نام کنند عضویت فرزند دوم خانواده نیز لازم است زیرا خون بند ناف ذخیره شده برای هر فرد متعلق به همان فرزند اولی است.

وی افزود: نمونه خون بندناف سلولهای بنیادی فرزند اول هر خانواده که به عضویت بانک مذکور درآمده باشد تنها در شرایط تطابق ویژگی های ژنتیکی و همخوانی آنها قابل پیوند خواهد بود.

این مسئول توصیه کرد: والدین داوطلب در صورت توجه بیشتر به تامین آتیه درمانی فرزندان خود برای فرزند دوم نیز باید چنین اقدامی بعمل آورد تا در صورت بروز هرگونه ضایعه ای در آینده منتظر ضریب تطابقی خون بند ناف فرزند اول با دوم خود نباشند.

وی درباره امکان فروش خون بند ناف سلول های بنیادی در شرایط فعلی گفت: به علت عدم ارتباط امکان فروش خون بند ناف سلول های بنیادی این بانک به شبکه جهانی بانک خون بند وجود ندارد.

ولی زاده درعین حال درباره انتقال خون بند ناف سلول های بنیادی از ایران به کشورهای دیگر نیز گفت: در صورت فریز این خون نمونه ذخیره شده را پس از انجماد می توان به هر نقطه از جهان انتقال داد.