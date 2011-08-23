سرمایه گذاری 1300 میلیارد ریالی در شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شهسواری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی در خوی افزود: در حال حاضر 151 طرح صنعتی در گروههای مختلف با سرمایه گذاری بیش از یک هزار و 300 میلیارد ریال در سطح استان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرحها در شهرکها و نواحی صنعتی آذربایجان غربی با پیشرفت فیزیکی 50 تا 60 درصد در دست اجرا هستند، اظهار داشت: از این تعداد 45 طرح صنعتی در گروه صنایع غذایی، مواد معدنی و الکترونیک تا پایان امسال آماده افتتاح و بهره برداری می شود.

ایجاد 13 شهرک و ناحیه جدید صنعتی در آذربایجان غربی

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با افتتاح این طرحها برای یک هزار و 350 نفر به صورت مستقیم در بخش صنعت استان فرصت شغلی ایجاد می شود، بیان داشت: همچنین در راستای توسعه بخش صنعت استان ایجاد 13 شهرک و ناحیه صنعتی به تصویب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی توسعه رسیده که هم اکنون مراحل اجرایی خود را می گذراند.

شهسوار با اشاره به اینکه شهرک ها و نواحی صنعتی جدید در 800 هکتار مساحت ایجاد شده و با بهره برداری از آنها مساحت شهرکها و نواحی صنعتی آذربایجان غربی به دو هزار و 700 هکتار می رسد، ادامه داد: با بهره برداری از این نواحی،تعداد شهرکهای صنعتی استان به 33 واحد می رسد.

این مسئول اظهار داشت: هم اکنون در آذربایجان غربی 20 شهرک و ناحیه صنعتی شامل 16 شهرک، شهرک فناوری و سه ناحیه صنعتی به مساحت حدود یک هزار و 900 هکتار با 630 واحد صنعتی با اشتغالزایی 12 هزار نفر فعال است.