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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

روز بزرگداشت ابن‌سینا/

ترجمه آثار ابن‌سینا به زبانهای مختلف/ جایگاه عشق در فلسفه ابن‌سینا

ترجمه آثار ابن‌سینا به زبانهای مختلف/ جایگاه عشق در فلسفه ابن‌سینا

محقق و پژوهشگر ادبی و فلسفی با اشاره به اینکه آثار ابن سینا بدلیل غنای محتوایی به زبانهای مختلف ترجمه‌ شده‌اند، جایگاه عشق در فلسفه ابن سینا را تشریح کرد.

دکتر محمد بقایی ماکان در سالروز بزرگداشت ابوعلی سینا درباره نقش و جایگاه معرفتی او در دانش امروز به خبرنگا رمهر گفت: پورسینا چنانچه در شرح احوال او نوشته‎اند از آغاز حیاتش نبوغ چشمگیری داشت بطوریکه گفته‎اند در ده سالگی قرآن کریم را به تمامی حفظ بود و همینطور به یادگیری نجوم، هندسه و منطق روی آورد.

وی افزود: پس از آن در فن طب شهرت زیادی یافت چندانکه تا امروز نیز شیوه‎های طبابت او مورد بحث و توجه اهل نظر است. پور سینا در تمامی این زمینه‎‏ها آثاری پدید آورده که شهرت فراوان دارند و برخی از آنها به زبانهای دیگر نیز ترجمه شده مانند شفا، اشارات ، قانون ، دانشنامه علایی و کتاب نجات.

این محقق و پژوهشگر ادبی و فلسفی تصریح کرد: ابن سینا را می‎توان در میان نخستین فیلسوفان ایرانی به عنوان فیلسوفی که دارای دستگاه فلسفی نام برد. وجه تمایز دیدگاه کلی ابن سینا با فیلسوفانی مانند وی که مشایی به شمار می‎آیند در این است که او همانند نو افلاطونیان عشق را عامل وحدت جهان واقعی می‎داند که در کتاب حکمت مشرقی دیدگاهش را در باب جریان این نیرو در عالم بیان می‎دارد.

نویسنده کتاب "تصحیف غربزدگی" یادآور شد: بنابراین می‎توان دستگاه فلسفی او را مبتنی بر نیروی عشق دانست که بعدها فیلسوفانی مانند ویلیام جیمز همین نظر او را به گونه‎ای دیگر بیان داشتند و انسجام عالم را نتیجه حضور این نیرو دانستند.

نویسنده کتاب " اقبال و ده فیلسوف غربی" در ادامه گفت: پور سینا علاوه بر فلسفه در تاریخ طب نیز از اشتهار بسیار برخوردار است و به ماهیت نفس(خود) توجه بسیاری نشان داده است.

بقایی ماکان تصریح کرد: این موضوع هم درباره او قابل ذکر است که توانایی ادراک و تخیل را بی مدد بدن داراست. در مورد معالجات پزشکی او اطلاعات بسیار سودمندی در تاریخ طب داده شده و پس از گذشت نزدیک به هزار سال علامت جهانی پزشکی که دو مار را بر گرد پیاله‏ای نشان می‎دهد یادآور کشف او در زمینه تهیه پادزهر برای شفای بعضی از بیماریهاست.

این کارشناس زبان و ادبیات فارسی درپایان یادآورشد: شگفتیهای روش معالجه پورسینا در طبابت چندان جالب توجه است که در شهیرترین آثار ادبی ایران مانند چهار مقاله و مثنوی مولانا نیز ذکر شده است.

کد مطلب 1389737

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