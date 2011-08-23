وجیه الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس پیش از بازی با صنعت نفت آبادان گفت: درحال حاضر هاشمیان، نوروزی و اولادی سه بازیکن مصدوم پرسپولیس هستند. هاشمیان که از ناحیه دست دچار شکستگی شده در حال طی کردن مراحل جوش خوردن دستش است و مشکل خاصی ندارد.

وی افزود: مهرداد اولادی و هادی نوروزی که هر دو از ناحیه مچ پاآسیب دیده اند در حال طی کردن مراحل فیزیوتراپی هستند و اگر مشکل خاصی پیش نیاید، از نظر پزشکی می توانند در دربی 71 برای پرسپولیس بازی کنند.

دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال جمعه 25 شهریور ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.