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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس/ اولادی و نوروزی به دیدار با استقلال می‌رسند

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس/ اولادی و نوروزی به دیدار با استقلال می‌رسند

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس از برطرف شدن مصدومیت مهرداد اولادی و هادی نوروزی پیش از دربی 71 خبر داد.

وجیه الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس پیش از بازی با صنعت نفت آبادان گفت: درحال حاضر هاشمیان، نوروزی و اولادی سه بازیکن مصدوم پرسپولیس هستند. هاشمیان که از ناحیه دست دچار شکستگی شده در حال طی کردن مراحل جوش خوردن دستش است و مشکل خاصی ندارد.

وی افزود: مهرداد اولادی و هادی نوروزی که هر دو از ناحیه مچ پاآسیب دیده اند در حال طی کردن مراحل فیزیوتراپی هستند و اگر مشکل خاصی پیش نیاید، از نظر پزشکی می توانند در دربی 71 برای پرسپولیس بازی کنند.

دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال جمعه 25 شهریور ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 1389738

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