کمک 300 میلیون ریالی شهرداری و شورای کرج به سومالی

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت تمامی اعضای شورای شهر در جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور تمامی اعضا، رئیس و شهردار و معاونانش برگزار شد، تمامی اعضا با مردم قحطی زده سومالی همدردی کردند.

بیش از نیمی از مردم سومالی بر اثر خشکسالی‌ و جنگ داخلی چند سال گذشته دچار قحطی شدید شدند به طوری که روزانه 100 نفر از مردم سومالی به دلیل گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند.

در این راستا سازمان‌های امدادی از جمله هلال‌احمر در تلاش است تا محموله‌های کمک‌رسانی غذایی را برای مردم قحطی‌زده سومالی ارسال کند.

در این زمینه شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج نیز در جلسه علنی خود، طی مصوبه ای اختصاص و اهدای 300 میلیون ریال اعتبار به مردم قحطی زده سومالی را تصویب کردند.





