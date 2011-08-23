استاندار از پروژه های عمرانی شهر ایلام بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در این بازدید با بیان اینکه تنگاهای اعتباری در برخی پروژه های عمرانی مشکلاتی را بوجود می آورد، بیان داشت: می توان با برنامه ریزی و ارائه ساز و کارهای جدید مشکلات را حل کرده و این پروژه ها را تا پایان سال به بهره برداری رساند .

منصوری سرپرست شهرداری ایلام اعلام کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار جنوبی ایلام بطول 700 متر و با اعتبار47 میلیارد ریال و با بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی جلوتر از برنامه زمانبندی در دست اجراست که تا پایان سال به بهره برداری می رسد .

رضا سلیمانی مدیرکل راه استان ایلام در خصوص کمربندی شرقی با بیان اینکه طول تقریبی مسیر 10 کیلومتر با دو تقاطع غیرهمسطح، ‌دو دهنه تونل طاقی و دالی در دست اقدام است، افزود: کنارگذر شرقی محورهای ورودی و خروجی ایلام شامل راه ایلام - حمیل (کرمانشاه)، راه ایلام - دره شهر (لرستان) و ایلام - مهران (خوزستان) بدون وارد شدن به داخل شهر را به هم مرتبط می سازد .