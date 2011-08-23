نزول جایگاه پرستاری در چارت جدید وزارت بهداشت/ اعتراض مدیران پرستاری

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات جایگاه پرستاری در چارت جدید وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: در این چارت که بزودی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ می شود، جایگاه پرستاری از زیر مجموعه معاونت درمان جدا شده و با یک حلقه اتصال در زیر مجموعه مدیریت درمان دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در چارت جدید وزارت بهداشت، دو مدیریت جدید در زیرمجموعه معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی تعریف شده است، ادامه داد: در این چارت اداره پرستاری در زیرمجموعه مدیریت درمان قرار گرفته است.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که حدود 30 سال قبل جایگاه پرستاری در وزارت بهداشت در سطح اداره کل بود، افزود: متاسفانه جایگاه پرستاری در این سالها نه تنها ارتقاء نیافته بلکه تنزل کرده است که این موضوع علاوه بر اینکه خسارت جدی به منافع بیماران و مردم وارد می کند مورد اعتراض مدیران پرستاری سراسر کشور است.

شریفی مقدم تاکید کرد: بدون شک جایگاه تعریف شده برای پرستاری در چارت جدید وزارت بهداشت مورد تایید هیچ کدام از مدیران پرستاری نیست و مطمئنا از آنها نظر خواهی نشده است.

وی با عنوان این مطلب که خواسته پرستاران از سالها قبل تاکنون ایجاد مدیریت پرستاری بوده است، افزود: قطعا با ابلاغ چارت جدید شرایط بدتر خواهد شد. زیرا این تغییرات با سیاستهای دولت هماهنگ نیست.

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: متاسفانه تفکری بر وزارت بهداشت حاکم است که منافع گروهی خاص را دنبال می کند و حاضر است منافع نظام سلامت را زیرپا بگذارد.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه جایگاه پرستاری در نظام سلامت دنیا مدام در حال ارتقاء و رشد است، تصریح کرد: این جایگاه در سطوح مختلف به طور مرتب ارتقاء پیدا می کند به طوریکه بیمارستانها یا با مدیریت پرستاران و یا مشارکت پرستاران اداره می شود. از همین رو در این قبیل کشورها شاهد رضایتمندی مردم از نظام سلامت هستیم.