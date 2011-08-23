آمریکا درپی حذف سوریه از محور مقاومت است/ علت مواضع اخیر کاخ سفید

حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تحولات سوریه تاکید کرد: تحولات سوریه دارای تفاوت های ماهوی با تحولات سایر حوزه ها در خاورمیانه است.

وی اظهار داشت: اولا مروری بر وقایع سوریه نشان می دهد برخی حرکت ها در این کشور با فاصله بیش از سه ماه از سایر حوزه ها در خاورمیانه آغاز شد یعنی درحالی که در برخی کشورهای خاورمیانه که خیزش ها و انقلاب های مردمی در فاصله کمتر از یک ماه و نسبتا همزمان آغاز شد اما در سوریه با فاصله بیش از سه ماه شاهد برخی از اعتراضات هستیم.



مدیر کل خاورمیانه و خلیج فارس وزارت امورخارجه یادآور شد: یکی از دلایلی که نشان می دهد نوعی طراحی در خارج از سوریه در دست اقدام بوده است همین نکته ای است که اشاره شد.



امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در تمامی کشورها پایتخت ها مرکز اصلی اعلان اعتراضات مردم به حکومت ها بوده است اما در تحولات سوریه تحرکات در پایتخت به صورت حاشیه ای و پراکنده بوده و عمدتا درگیری ها در برخی شهرهای مرزی رخ داده است که در آن مداخله، تحریک یا اسلحه خارجی نقش آفرینی کرده است.



وی انگیزه معنوی را یکی از ویژگی های مردم سوریه عنوان کرد و گفت: یکی از انگیزه های معنوی مردم در قیام های خاورمیانه موضوع کرامت انسانی است در حالی که مردم سوریه به دلیل اینکه طی چند دهه گذشته در خط مقدم مقاومت بوده اند



احساس عزت در جهان عرب دارند چرا که همواره از مردم فلسطین حمایت کرده اند.



مدیر کل خاورمیانه و خلیج فارس وزارت امورخارجه در عین حال بیان داشت: در نگاهی واقع بینانه باید اضافه کرد که در تحولات سوریه مطالبات مردمی نیز وجوددارد که بشار اسد با اقدامی جدی و فراگیر خود اقدام به برخی اصلاحات کرد و انشاءالله مردم و حاکمیت در سوریه با موفقیت اصلاحات واقعی مورد نظر را به پیش خواهند برد.



امیر عبداللهیان در واکنش به رفتار آمریکا و مواضع این کشور در خصوص سوریه اظهار داشت: آمریکا در فضای تحولات کنونی منطقه با اقدامات اعلامی و اعمالی تلاش گسترده ای را برای حذف سوریه از محور مقاومت در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی آغاز کرده است و برخی متحدان آن نیز در این مسیر گام بر می دارند.



وی افزود: اقدامات آمریکا در طیفی متنوع آغاز شده که توسط محور آمریکایی - صهیونیستی طراحی شده است.



مدیر کل خاورمیانه و خلیج فارس وزارت امورخارجه با اشاره به حضور سفیر آمریکا در سوریه در تظاهرت شهر حما در سوریه گفت: اظهارات آشکار مقامات آمریکایی علیه سوریه و ارسال سلاح به داخل این کشور بر اساس گزارشات مقامات سوری نشانگر مداخله گسترده محور آمریکایی - صهیونیستی در سوریه است.



وی ادامه داد: ما معتقدیم مردم سوریه با بصیرت لازم مرز بین مطالبات مردمی و مداخلات خارجی را درک کرده و به دلیل اینکه نقشه های مداخله جویانه محور آمریکایی- صهیونیستی در این کشور با عدم موفقیت همراه شده اکنون مقامات آمریکایی با اظهارات صریح مداخله جویانه قصد تاثیرگذاری بر سوریه و مصادره مطلوب امور را دارند.



مدیر کل خاورمیانه و خلیج فارس وزارت امورخارجه در خاتمه عنوان کرد: آمریکایی ها اوج طراح هایی را که در خصوص سوریه دنبال کرده بودند بی نتیجه دیدند و بر این اساس ورود مستقیم و موضع گیری مستقیم را در دستور کار قرار دادند.