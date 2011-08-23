به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش در دوازدهمین جشنواره ی تئاتر دانشگاهی جایزه اول کارگردانی و جایزه اول بازیگری را از آن خود کرده است. متن"ولپن" برای نخستین بار مستقیما از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده و مترجم آن نازنین حاجی‌زاده است.

ترجمه دیگری که از این نمایش وجود دارد اثر عبدالحسین نوشین است که آن را از زبان فرانسه و از روی نسخه دراماتورژی شده ژول رومن و اشتفان تسوایک به فارسی برگردانده است.

محمود آقازاده، حسین امیدی، داوود پژمان‌فر، عنایت خادم بشیری، یکتا خاقانی، سعید خمان، مازیار سیدی، آوا شریفی، پدرام شریفی، آرش صباغ، امیرحسین طاهری، محمد طیب طاهر، صحرا فتحی، مصطفی کوشکی و حوریه میر محمدی بازیگران این نمایش هستند.

در این نمایش، شرمین نوابی به عنوان طراح لباس و محدثه محفوظی نیا به عنوان طراح و سازنده عروسک با مهدی کوشکی همکاری می کنند. طراح پوستر و بروشور"ولپن" صالح تسبیحی است. مریم سپهری روابط عمومی آن را بر عهده دارد و مانی لطفی زاده عکاس این نمایش است. آرش صباغ و علی اصغر کوزه گر موسیقی "ولپن"را بر عهده داشته اند و دستیار اول و برنامه ریز این نمایش حسین ایرجی است.

نمایش"ولپن"فقط به مدت دو هفته به روی صحنه می‌رود.علاقمندان به دیدن این نمایش می‌توانند هر روز به جز شنبه‌ها در دوسانس 18 و 20 به تماشای آن بنشینند. همچنین خرید بلیت از طریق سایت رسمی مجموعه تئاتر شهر امکان پذیر است.

گروه نمایش"ولپن" نخستین سانس اجرای این نمایش - ساعت 18 روز 6 شهریور را میزبان خبرنگاران و اصحاب رسانه خواهد بود.

