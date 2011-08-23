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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

حسینی:

10 هزار نفر از کارکنان زنجانی تحت سنجش بی‌سوادی قرآنی قرار گرفتند

10 هزار نفر از کارکنان زنجانی تحت سنجش بی‌سوادی قرآنی قرار گرفتند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر‌عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردم نهاد زنجان، از تحت سنجش قرار گرفتن 10 هزار و 200 نفر از کارکنان ارگان‌ها و ادارت شهر زنجان در طرح ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آئین‌نامه آموزشی دارالقرآن‌الکریم، مبنی بر اجرای دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان دولت، تعداد 10 هزار و 200 نفر از کارکنان ادارت شهر زنجان تحت سنجش قرآنی قرار گرفتند.
 
وی افزود: از این تعداد شش هزار و 700 نفر مجاز به دریافت اعتبارنامه معتبر قرآنی شده و سه هزار و 500 نفر نیازمند حضور در دوره‌های آموزشی هستند.
 
حسینی افزود: دوره‌های آموزشی از ابتدای ماه رمضان برای این تعداد از کارکنان دولت آغاز شده که بعد از پایان این ماه مبارک نیز کلاس‌ها برگزار می شود.
 
حسینی اظهار کرد: کارکنان دولت نیازمند آموزش، موظف به گذراندن 24 جلسه آموزش روخوانی قرآن‌کریم هستند.
 
وی گفت: در این دوره‌ها از حضور قریب به 80 نفر از مربیان برادر و خواهر بهره خواهیم جست.
 
مدیر‌عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردم نهاد زنجان در پایان تأکید کرد: این طرح به شکل دستور العمل به تمام فرمانداری‌ها و مدیران اجرایی استان ابلاغ شده و هم‌اکنون در تمام شهرستان‌ها، کارکنان دولت تحت سنجش قرآنی قرار گرفته‌اند. 
کد مطلب 1389749

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