به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آئیننامه آموزشی دارالقرآنالکریم، مبنی بر اجرای دورههای آموزشی ویژه کارکنان دولت، تعداد 10 هزار و 200 نفر از کارکنان ادارت شهر زنجان تحت سنجش قرآنی قرار گرفتند.
وی افزود: از این تعداد شش هزار و 700 نفر مجاز به دریافت اعتبارنامه معتبر قرآنی شده و سه هزار و 500 نفر نیازمند حضور در دورههای آموزشی هستند.
حسینی افزود: دورههای آموزشی از ابتدای ماه رمضان برای این تعداد از کارکنان دولت آغاز شده که بعد از پایان این ماه مبارک نیز کلاسها برگزار می شود.
حسینی اظهار کرد: کارکنان دولت نیازمند آموزش، موظف به گذراندن 24 جلسه آموزش روخوانی قرآنکریم هستند.
وی گفت: در این دورهها از حضور قریب به 80 نفر از مربیان برادر و خواهر بهره خواهیم جست.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردم نهاد زنجان در پایان تأکید کرد: این طرح به شکل دستور العمل به تمام فرمانداریها و مدیران اجرایی استان ابلاغ شده و هماکنون در تمام شهرستانها، کارکنان دولت تحت سنجش قرآنی قرار گرفتهاند.
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