سومین کانون روستایی در قم تاسیس شد

خلیل اﷲ سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: کانون اول در روستای کوه سفید و دومین کانون هم در روستای لنگرود فعال هستند.

وی توانمند سازی نیروهای روستایی در مقابله با حوادث غیر مترقبه و سوانح احتمالی و مدیریت سوانح و حوادث را از اهداف تشکیل این کانون‌ها ذکر کرد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم به فعالیت‌های این کانون‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش امداد و کمک‌های اولیه، بهداشت، فعالیت‌های بشر دوستانه و … را از جمله این فعالیت‌ها است.



سائلی افزود: از میان روستائیان یک نفر به عنوان دبیر کانون انتخاب می‌شود که رابط میان سازمان جمعیت هلال احمر و دیگر اعضای کانون است.



وی در ادامه بیان داشت: اعضای این کانون‌ها را نوجوانان و جوانان ۱۲ تا ۲۹ تشکیل می‌دهند.