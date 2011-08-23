سومین کانون روستایی در قم تاسیس شد

خلیل اﷲ سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: کانون اول در روستای کوه سفید و دومین کانون هم در روستای لنگرود فعال هستند.
وی توانمند سازی نیروهای روستایی در مقابله با حوادث غیر مترقبه و سوانح احتمالی و مدیریت سوانح و حوادث را از اهداف تشکیل این کانونها ذکر کرد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم به فعالیتهای این کانونها اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش امداد و کمکهای اولیه، بهداشت، فعالیتهای بشر دوستانه و … را از جمله این فعالیتها است.
سائلی افزود: از میان روستائیان یک نفر به عنوان دبیر کانون انتخاب میشود که رابط میان سازمان جمعیت هلال احمر و دیگر اعضای کانون است.
وی در ادامه بیان داشت: اعضای این کانونها را نوجوانان و جوانان ۱۲ تا ۲۹ تشکیل میدهند.
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