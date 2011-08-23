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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

توسط جمعیت هلال احمر؛

سومین کانون روستایی در قم تاسیس شد

سومین کانون روستایی در قم تاسیس شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از افتتاح سومین کانون روستایی در روستای میرآباد این استان خبر داد.

 خلیل اﷲ سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر،  با اعلام این خبر گفت: کانون اول در روستای کوه سفید و دومین کانون هم در روستای لنگرود فعال هستند.

وی توانمند سازی نیروهای روستایی در مقابله با حوادث غیر مترقبه و سوانح احتمالی و مدیریت سوانح و حوادث را از اهداف تشکیل این کانون‌ها ذکر کرد.
 
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم به فعالیت‌های این کانون‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش امداد و کمک‌های اولیه، بهداشت، فعالیت‌های بشر دوستانه و … را از جمله این فعالیت‌ها است.

سائلی افزود: از میان روستائیان یک نفر به عنوان دبیر کانون انتخاب می‌شود که رابط میان سازمان جمعیت هلال احمر و دیگر اعضای کانون است.

وی در ادامه بیان داشت: اعضای این کانون‌ها را نوجوانان و جوانان ۱۲ تا ۲۹ تشکیل می‌دهند.
کد مطلب 1389750

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